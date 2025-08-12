Central tem datas definidas para enfrentar o Maranhão nas oitavas da Série D

Invicto há 11 jogos, a Patativa enfrenta o Maranhão no Castelão, em São Luís, às 16h; A partida de volta acontece no domingo (24), no Lacerdão

Caruaru, PE, 03/08/2025 - CENTRAL X LAGARTO - Na tarde deste domingo(03), a equipe do Central recebeu a equipe do Lagarto pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 no estádio Lacerdão. Jogador do Central, Lazarini (Rafael Vieira)

Datas definidas. Central e Maranhão se enfrentam no próximo sábado (16), às 16h, no Estádio Castelão, em São Luís. A partida dará início às oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e é de extrema importância para aproximar a Patativa, cada vez mais, da Série C.

O Central se classificou na 2ª fase da competição de. O gol que deixou tudo igual saiu no último minuto da partida, com Hítalo, levando o clube pela primeira vez às oitavas de final da Série D.

A Patativa vai embalada para a partida, pois vive uma sequência de 11 jogos sem perder na competição, além de não ter sequer uma derrota jogando fora de casa, na Série D de 2025.



O confronto de volta está marcado para domingo (24), também às 16h, no Estádio Lacerdão, em Caruaru, onde o time vai contar com o apoio da torcida para tentar confirmar a vaga inédita nas quartas de final da quarta divisão.



