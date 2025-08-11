Central marca no último minuto, arranca empate com o Lagarto e está nas oitavas da Série D
A Patativa chegou a sofrer o segundo gol aos 46 minutos da etapa final, mas foi buscar um novo empate aos 51.
Publicado: 10/08/2025 às 18:47
Elenco do Central após classificação às oitavas da Série D (Reprodução/Redes Sociais/Central SC)
O Central garantiu classificação às oitavas de final da Série D de maneira dramática neste domingo (10), ao arrancar um empate diante do Lagarto no último minuto da partida. No Estádio Barretão, em Sergipe, a Patativa chegou a ficar atrás do placar duas vezes, mas Luiz Paulo, aos 32 minutos da segunda etapa, e Hítalo, aos 51, garantiram o 2 a 2.
O clube caruaruense, que havia vencido o primeiro duelo por 1 a 0, no Lacerdão, jogava pelo empate no jogo da volta. É a primeira vez na história que o Central chega às oitavas de final da competição, mantendo vivo o sonho do tão aguardado acesso à Série C. A Patativa vai encarar o Maranhão em jogos de ida e volta na próxima fase.
O JOGO
O jogo começou em ritmo intenso, com as duas equipes tentando explorar as fragilidades adversárias. Precisando do resultado dentro de casa, o Lagarto teve mais volume de jogo e criou as melhores chances, mas pecava no último passe.
Aos 27 minutos da primeira etapa, porém, conseguiu abrir o placar. Em cobrança de escanteio pela direita, Soares levantou na segunda trave e Felipe subiu para cabecear firme, colocando o Verdão em vantagem.
A equipe sergipana seguiu pressionando, principalmente nas jogadas aéreas, mas esbarrou nos cortes da defesa centralina ou nas defesas de Elton Raphael, que foi obrigado a trabalhar bastante. O Central até tentava responder, mas sem a objetividade do adversário. Com o placar do primeiro tempo, a decisão, naquele momento, iria para os pênaltis.
SEGUNDO TEMPO
No retorno ao gramado, com as alterações promovidas pelo técnico Leandro Sena, a Patativa voltou melhor para o confronto, com mais volume de jogo e buscando acertar na criação das jogadas. O gol de empate, porém, só veio aos 32 minutos: Potiguar cobrou escanteio pela esquerda, na primeira trave, e Luiz Paulo desviou de cabeça para deixar tudo igual no Barretão.
Com a resposta do Central, o Lagarto percebeu que precisava se impor ainda mais, e a reta final da partida tomou outro rumo. Aos 37 minutos, o zagueiro Felipe, do Lagarto, foi expulso. Pouco depois, aos 42, o Central quase virou o placar: Matheus Inácio errou na saída de bola, Henrique Alves serviu Didira na cara do gol, mas o meia parou em grande defesa do goleiro do Verdão.
Mesmo com um a menos, foram os donos da casa que voltaram a ficar à frente. Aos 46 minutos, após cruzamento rasteiro pela esquerda, Rhuann Patrick brigou pela bola com Hítalo, ganhou e bateu no canto para recolocar o Verdão em vantagem, resultado que, até ali, levaria a decisão para os pênaltis. Mas, aos 51 minutos, Augusto Potiguar levantou a bola na área do Lagarto pela esquerda e Hítalo, de cabeça, mandou para o fundo das redes, sacramentando a vaga do Central nas oitavas de final da Série D.
FICHA DA PARTIDA
LAGARTO: Matheus Inácio; Guilherme Lucena (Geovani), Leozão, Felipe e Willian Kaefer (Theo Maia); Higor Henrique (Ueslei), Thierry (Bruninho) e Zanatelli (Rhuann Patrick); Ronan, Soares e Thiaguinho. Técnico: Agnaldo Liz.
CENTRAL: Milton Raphael; Augusto Potiguar, Lazarini, Hítalo e Eduardo (Janelson); Diego Aragão, Moacir (Yago) e Kauê (Didira); Leozynho (Henrique Alves), Ruan e Jô Santos (Luiz Paulo). Técnico: Leandro Sena.
Local: Estádio Barretão, em Sergipe
Horário: 16h
Árbitro: Wasley do Couto Leão (RR)
Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Antonia Soliane Oliveira dos Santos (RR)
4º Árbitro: Michael Vinicius Santos Freitas (SE)
Gols: Felipe (22'/1°T), Rhuann Patrick (46'/2°T); Luiz Paulo (32'/2°T), Hítalo (51'/2°T)
Cartões amarelos: Rhuann Patrick, Zanatelli, Geovani, Guilherme Lucena, Willian Kaefer, Higor Henrique (Lagarto); Luiz Paulo, Moacir (Central)
Cartão vermelho: Felipe (Lagarto)