Retrô perde do São Bernardo em casa e vê rebaixamento cada vez mais perto

Retrô foi derrotado por 1 a 0 pelo São Bernardo na Arena de Pernambuco neste domingo (10)

Retrô perdeu do São Bernardo (Retrô/Divulgação)

O Retrô aumentou o seu drama na Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando dentro de casa, na Arena de Pernambuco, a Fênix perdeu por 1 a 0 para o São Bernardo neste domingo (10). O gol foi marcado por Echaporã, aos 46 minutos do segundo tempo.

O time de Camaragibe segue afundado na zona de rebaixamento, com 13 pontos e na penúltima colocação. Faltando apenas três rodadas, o Retrô tem quatro pontos de diferença para o primeiro time fora do Z4, que é o ABC, com 17 pontos. E essa distância pode aumentar, pois a rodada ainda será complementada e Figueirense (16) e Itabaiana (15) ainda entram em campo. Já o São Bernardo chegou aos 29 pontos e está em terceiro. O Retrô volta a campo no sábado (16), fora de casa, contra o Maringá.

O JOGO

O Retrô começou buscando o ataque, com Radsley levando perigo duas vezes. Primeiro em uma falta, que o goleio Júnior Oliveira defendeu. Depois, o camisa 8 arriscou de fora da área e a bola passou perto da trave.

Mas ficou nisso. A Fênix praticamente não criou mais nada de relevância ofensiva. Por sua vez, o São Bernardo foi ganhando espaço e assustando o goleiro Volpi. Aos 18, Felipe Azevedo (ex-Sport) cabeceou com perigo para fora. Aos 26, Pedro Felipe foi travado pela zaga do Retrô, quase dentro da pequena área.

SEGUNDO TEMPO

Para tentar sair do marasmo, o técnico Itamar Schülle fez logo três mudanças para o segundo tempo. João Lucas, Gledson e Felipe Ferreira entraram - deixaram o gramado Salomão, Iba Ly e Diego Guerra. E logo aos oito minutos, a melhor chance do Retrô no jogo. João Lucas cruzou e Vagner Love cabeceou com perigo, com a bola batendo na parte lateral da rede, mas pelo lado de fora.

O São Bernardo demorou a chegar, mas quando atacou levou muito perigo. Echaporã foi lançado e ficou cara a cara com Volpi, mas chutou para fora, para sorte do time pernambucano. Aos 40, o Retrô teve grande chance. Felipe Ferreira cruzou e Radsley bateu para o gol, mas o goleiro Júnior Oliveira defendeu.

E quem balançou a rede foi o São Bernardo. Aos 46, Victor Andrade cruzou e Echaporã mandou para o fundo da rede na pequena área.

FICHA DA PARTIDA

RETRÔ 0X1 SÃO BERNARDO

RETRÔ: Volpi; Danilo, Rayne (Mendonça), Rayan e Salomão (João Lucas); Richard Franco, Iba Ly (Gledson), Radsley e Diego Guerra (Felipe Ferreira); Vagner Love e Mascote (Luquinhas). Técnico: Itamar Schülle.

SÃO BERNARDO: Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Hélder, Rafael Foster e Pará; Romisson, Dudu Miraíma (Lucas Buchecha) e João Paulo (Emerson Santos); Pedro Felipe (Echaporã), Rodolfo (Felipe Garcia) e Felipe Azevedo (Victor Andrade). Técnico: Ricardo Catalá.

Local: Arena de Pernambuco.

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE).

Assistentes: Zaqueu Eleuterio Linhares e Francisco Marcondes Mendes Simão (ambos do CE).

Gol: Echaporã (46'/2º)

Amarelos: Iba Ly, Mendonça e Richard Franco (RET); Rayan e Foster (SAO)

Público: 316

Renda: R$ 780,00.

