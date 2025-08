Sport iguala segunda pior sequência sem vitórias da Série A, na era dos pontos corridos

Time do Sport está há 16 rodadas sem vencer na primeira divisão do Brasileirão de 2025

Recife, PE, 20/07/2025 - SPORT X BOTAFOGO - Na tarde deste domingo(20), a equipe do Sport recebeu a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Gabriel Goleiro do Sport (Rafael Vieira)

O Sport empatou com o Bahia, no último sábado (02), pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Somando mais uma rodada sem vitória, o Sport igualou o segundo time que mais demorou para vencer no Brasileiro, na era dos pontos corridos.

A fase do Sport não é nada boa, o time amarga a última colocação da primeira divisão do Brasileirão, com apenas seis pontos somados. A equipe rubro-negra faz o pior início de temporada de sua história, com seis empates e 10 derrotas, em 16 jogos.

As marcas negativas parecem perseguir o Leão da Ilha em 2025. Sem vencer por tanto tempo no Brasileiro, o Sport igualou o Avaí na temporada de 2019, que também ficou 16 rodadas sem vencer. E para piorar, o time rubro-negro ainda tem uma campanha pior do que o time Avaiano. Enquanto o alviceleste tinha sete empates e nove derrotas, o Sport tem seis empates e 10 fracassos. Além de que, na ocasião, o Avaí terminou rebaixado, na 20ª colocação da Série A.

Para não alcançar a marca da Chapecoense, time que mais demorou para vencer nos pontos corridos, o Sport precisa vencer alguma das próximas três rodadas, onde enfrenta Grêmio (fora de casa), São Paulo (dentro de casa) e Palmeiras (fora de casa).



Times que mais demoraram a vencer na Série A do Brasileiro (pontos corridos)

1- Chapecoense - 2021 - 19 rodadas para vencer - Terminou em 20º lugar

2- Sport - 2025 - 16 rodadas para vencer - Campanha em andamento... atualmente na 20ª colocação

3-Avaí - 2019 - 16 rodadas para vencer - Terminou em 20º lugar

4- Ceará - 2018 - 12 rodadas para vencer - Terminou em 15º lugar

5- Coritiba - 2023 - 12 rodadas para vencer - Terminou em 19º lugar