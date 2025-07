Gustavo Jordão mira reação do Retrô contra o Náutico: 'Não temos saída'

Retrô e Náutico se enfrentam no próximo domingo (04), às 19h, no Estádio dos Aflitos

Laércio Guerra e Gustavo Jordão, presidente e diretor de futebol do clube, respectivamente (Rafael Vieira/ DP Foto)

No próximo domingo (04), Retrô e Náutico se enfrentam pela 15ª rodada da Série C de 2025. A partida acontece no Estádio dos Aflitos e coloca frente a frente equipes opostas no campeonato. Enquanto o Timbu postula na 4ª colocação, a Fênix segue na zona de rebaixamento, na 19ª posição. Segundo o diretor de futebol do Retrô, Gustavo Jordão, "para nós (Retrô) é uma decisão".

Restando apenas cinco rodadas para o final da primeira fase da terceira divisão, o Retrô segue na penúltima colocação do campeonato. A Fênix de Camaragibe precisa reagir diante o Náutico, para somar pontos e tentar continuar vivo na briga contra o rebaixamento.

Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, o diretor de futebol da Fênix de Camaragibe, Gustavo Jordão, afirmou que o duelo pernambucano será uma decisão, e que o Retrô não tem outra escolha, a não ser, vencer.

"Para nós é uma decisão. Precisamos da vitória para ficar longe da zona", disse o dirigente.

"Não temos saída. Precisamos buscar a vitória, será um jogo difícil, mas temos que buscar a qualquer custo", afirmou Gustavo Jordão.

BRIGA CONTRA O REBAIXAMENTO

O Retrô está na 19ª colocação da Série C, com 13 pontos somados. Com 15 pontos em disputa até o final da primeira fase, a Fênix enfrenta o Náutico (4°), São Bernardo (5°), Maringá (13°), ABC (15°) e Confiança (18°). A diferença de pontos do time azulino para o primeiro time fora da zona é de apenas dois pontos. Em caso de vitória no domingo, o time comandado por Itamar Schulle chegaria aos 16 pontos, igualando a pontuação de cinco equipes, inclusive a do 11° colocado, porém atrás nos critérios de desempate.

Dentro da zona também estão: Tombense (20°), com 12 pontos; Confiança (18°), com 14 pontos; e Itabaiana (17°) com 14 pontos.