Diego Guerra, filho do presidente do Retrô, leva bolada no rosto em gol contra o Bahia; veja vídeo

Lance ocorreu na derrota do Retrô por 3 a 2 para o Bahia, nesta quarta (30), na Fonte Nova, pela Copa do Brasil

Diego Guerra levou uma bolada no rosto no gol do Retrô (Reprodução/Vídeo GE )

Diego Guerra, filho do presidente do Retrô, Laércio Guerra, teve uma noite incomum na Arena Fonte Nova. Nesta quarta-feira (30), o meio-campista de apenas 18 anos fez um gol na derrota por 3 a 2 frente o Bahia, pela Copa do Brasil, mas sequer teve o prazer de comemorar.

O lance foi estranho e ocorreu aos 32 minutos do primeiro tempo. O Bahia já vencia por 2 a 0, quando o goleiro Ronaldo tentou um lançamento e acertou, sem querer, o rosto de Diego. A bola acabou entrando na meta baiana, mas o impacto foi tão forte que o jogador do time pernambucano caiu no gramado quase desacordado. Mesmo recuperado, o atleta precisou ser substituído em seguida por conta do protocolo de concussão. Ele foi levado ao hospital para fazer exames.

A FÊNIX DIMINUI NA ARENA FONTE NOVA! ????????????‍????



Diego Guerra marcou e colocou o Retrô de volta no jogo contra o Bahia! A Fênix segue na briga por um bom resultado no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil!



Federação Pernambucana de Futebol (@fpfpe) July 30, 2025

BOM RESULTADO

Fato é que o inusitado e perigoso gol de Diego Guerra ajudou o Retrô a conseguir um bom resultado em Salvador. A derrota por 3 a 2 deixa a Fênix muito viva na luta por uma vaga nas quartas de final.

No jogo de volta, na próxima quarta-feira (6/8), na Arena de Pernambuco, o Retrô precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por dois gols para avançar, pela primeira vez, às quartas de final da Copa do Brasil.

Os gols do confronto na Fonte Nova foram marcados por Lucho Rodríguez, duas vezes, e Willian José, pelo lado tricolor. Já Diego Guerra e Mascote balançaram as redes para o Retrô.