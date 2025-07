Dia de festa! Craques do futebol brasileiro se enfrentam em amistoso em Jaboatão

Seleção Master Brasil encara a Seleção Master Jaguar/Jaboatão (Divulgação/ Jaguar)

Dia de festa! No próximo domingo (06), acontecerá um grande evento na cidade de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Reunindo várias estrelas do futebol, como Grafite, Carlinhos Bala, Edilson Capetinha, Donizete, Denis Marques e outros craques que marcaram época em nível nacional. O amistoso promete ser inesquecível para os torcedores.

Em campo, a Seleção Master Brasil encara a Seleção Master Jaguar/Jaboatão, às 9h da manhã, no novo campo da Prefeitura, na sede de Prazeres. Os comandantes dos times serão: Ricardo Rocha e Charles Muniz. O evento, organizado pelo Jaguar, representado pelo presidente Zeca Barretto, com apoio da Prefeitura de Jaboatão, promete movimentar a cidade e proporcionar momentos de nostalgia para os apaixonados pelo futebol.

Entre os confirmados para o duelo estão: Ricardo Rocha, Márcio Santos, Edílson Capetinha, Grafite, Denis Marques, Alexandre Torres, Donizete Pantera, Carlinhos Bala, Jardel, Chiquinho, Sandro, Zé do Carmo, Bia e Lico.

O evento terá a entrada de forma gratuita e a organização reforça que a presença do público será fundamental para a festa ser ainda maior. “Sua presença fará toda a diferença! Contamos com você”, diz o convite oficial, que também pede aos torcedores que acompanhem as redes sociais do Jaguar para mais novidades.