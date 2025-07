Ituano x Retrô: veja onde assistir, horário e escalações para duelo pela 11ª rodada da Série C do Brasileiro

São Lourenço da Mata, PE, 28/06/2025 - RETRÔ X LONDRINA - Na tarde deste sábado(28), a equipe do Retrô recebeu a equipe do Londrina pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 na Arena de Pernambuco. (Rafael Vieira)

Neste sábado (05), a Fênix de Camaragibe visita o Ituano, às 17h, no Estádio Novelli Júnior, em partida válida pela 11ª rodada da Série C. O confronto coloca frente a frente o vice lanterna do campeonato, Retrô, que precisa de redenção no torneio, pois soma apenas duas vitórias, e o Ituano, que se encontra na 12ª colocação da terceirona, com 13 pontos somados. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Nosso Futebol.

Recentemente, o time azulino sofreu uma enorme goleada, contra o Londrina. Onde perdeu de 4 a 0, jogando em casa, na reestreia de Itamar Schülle. Com a derrota, o Retrô caiu duas posições e agora está na 19ª colocação, com oito pontos, sendo: duas vitórias, dois empates e seis derrotas.

A reestreia de Itamar na Fênix de Camaragibe, não foi a sonhada pelo torcedor azulino. Pela partida ser na Arena Pernambuco, os azulinos acreditam que somariam pontos,. Com a derrota, o técnico agora soma nove vitórias, um empate e três derrotas, jogando na Arena.

O confronto entre a Fênix de Camaragibe e o Galo de Itu coloca a frente o segundo pior visitante e o terceiro pior mandante. A equipe do Retrô somou apenas um ponto em cinco jogos fora de casa, sendo um empate e quatro derrotas, com apenas um gol marcado. Já o Ituano conquistou seis pontos dentro do Novelli Júnior, com uma vitória, três empates e apenas uma derrota. Agora resta saber quem voará mais alto e sairá com a vitória, a Fênix ou o Galo. Ambos os times estão em seus piores momentos na temporada, o que deixará a partida ainda mais emocionante.

O Retrô segue com problemas no Departamento Médico do clube, ao todo são sete baixas para o confronto, são eles:

Paulo Ricardo: Pós operatório de LCA

Denilson: Ruptura no tendão patelar

Luiz Henrique: Cirurgia de Sindesmose

Fernandinho: Cirurgia no Tendão de Aquiles

Bruno Marques: Lesão no púbis

Rômulo: Lesão Muscular Grau 1 Sóleo



O time do Ituano se encontra em seu pior momento na temporada, são seis partidas sem vencer. A partida contra o Retrô pode ser uma virada de chave para o Galo de Itu no ano, que já teve uma grande frustração no início de 2025, sendo eliminado na semifinal da Série A2 do Paulista e ficando mais um ano na segunda divisão do Campeonato Estadual.

Na Série C, o Rubro-negro começou voando alto, com um empate e três vitórias, conquistando 10 dos 12 pontos disputados. Mas o Galo passou pouco tempo no ar, entrando na grande sequência sem bons resultados, onde foram três derrotas e três empates, somando três dos 18 pontos em questão.



Ficha do jogo

Ituano: Jefferson Paulino; Thássio, Matheus Rocha, Matheus Mancini e Dal Pian; Daniel, Grigor (Thiago Moraes) e Fernando Canesin; Neto Berola, Tiaguinho e Vinícius Popó (Léo Passos). Técnico: Mazola Júnior

Retrô: Paulo Gianezini; Bruno Peres, Jorge Mendonça, Rayan Ribeiro e Salomão; Gledson (Jonas), Fabinho, Radsley; Maycon Douglas, Junior Fialho (Rodolfo) e Vagner Love (Mascote). Técnico: Itamar Schülle

Local: Estádio Novelli Júnior

Horário: 17h

Transmissão: Nosso Futebol

Árbitro: Angleison Marcos Vieira Monteiro (RO)

Assistente 1: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Assistente 2: Adenilson de Souza Barros (RO)

Quarto árbitro: Henrique Otto Cruz Hengstman (SP)