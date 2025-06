Retrô é goleado pelo Londrina na estreia de Itamar Schülle e segue no Z4 da Série C

Retrô chegou a sua sexta derrota na Série C (Rafael Vieira / DP Foto)

A Série C do Campeonato Brasileiro segue marcada por dificuldades para o Retrô e a equipe chegou a mais uma derrota neste sábado (28). Apesar da estreia do novo técnico, a Fênix foi goleada por 4 a 0 para o Londrina, atuando na Arena Pernambuco, em partida válida pela 10ª rodada. O jogo marcou o retorno do técnico Itamar Schülle, que já inicia a nova passagem com um forte revés pela Fênix de Camaragibe.



Os gols do Tubarão foram anotados por Vitinho e Lucas Marques no primeiro tempo, com Pablo e Iago Telles fechando o marcador na segunda etapa.

O resultado mantém o clube pernambucano na zona de rebaixamento da Terceira Divisão. O Retrô segue em 17º lugar, com apenas 8 pontos somados após 10 rodadas de Terceirona. Em contrapartida, com a vitória sobre a Fênix o Londrina assumiu a liderança da Série C, chegando aos 19 pontos conquistados.

O Retrô volta a campo pela Série C no próximo sábado, 5 de julho. A equipe pernambucana visitará o Ituano, no Novelli Júnior, pela 11ª rodada da competição nacional. A expectativa é de melhores resultados na busca da reabilitação na tabela da Terceirona, sobretudo com o início de trabalho de Itamar Schülle.