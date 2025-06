Retrô x Londrina: Com Itamar Schülle, Fênix tem 77% de aproveitamento como mandante

Em 2024, Itamar conseguiu o tão sonhado acesso para o Retrô, além de ter colocado seu nome na história do clube, com o primeiro título nacional da equipe

Comandando o Retrô, Itamar Schülle venceu a Série D do Campeonato Brasileiro (Rafael Vieira/FPF)

O Retrô enfrenta o Londrina neste sábado (28), às 17h, na Arena Pernambuco. A fase da Fênix de Camaragibe não é das melhores, porém, a diretoria acertou o retorno do técnico Itamar Schülle, que foi campeão da Série D, alcançando o acesso a terceira divisão e conquistando o primeiro título nacional da história do time azulino.

Itamar retornou ao Retrô, após mais uma passagem pelo, onde acabou sendo demitido em abril, e logo sendo contratado pelo Azuriz-PR, onde comandou a equipe em apenas duas partidas. Agora retorna a Pernambuco para ser o quinto técnico do Retrô, só em 2025. A Fênix de Camaragibe já teve nomes como, Wíres Souza, Dico Wooley, Evaristo Piza e Milton Mendes no comando ao longo da temporada.



A partida contra o Tubarão não será fácil para o Retrô, pois a equipe paranaense tem a 2ª melhor campanha como visitante da competição. Porém, a reestreia de Itamar acontece no cenário ideal para o técnico, jogando em casa, onde comandando o Retrô, soma 77,77% de aproveitamento. Na Arena Pernambuco, ‘Tio Chico’ foi a campo em 12 ocasiões com a camisa azulina, onde venceu em nove delas, empatou em uma (que foi vencida nos pênaltis) e perdeu duas.



2025

A fase atual do Retrô não é a esperada pela torcida azulina. O clube se encontra apenas na 17ª colocação da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, com oito pontos somados, onde em nove partidas são: duas vitórias, dois empates e cinco derrotas contabilizadas. Para sair da zona de rebaixamento, a Fênix de Camaragibe precisa voltar a vencer no campeonato, já são três partidas seguidas sem vencer, onde perdeu para Botafogo-PB e Guarani, e empatou com o Anápolis, lanterna da competição.