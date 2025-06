Após quatro anos, Didira retorna ao Arruda, agora pelo Central

Didira, reforço do Central para temporada de 2025 (Divulgação/ Central )

Após quatro anos, Didira retorna ao Arruda, mas desta vez como adversário. A partida entre Santa Cruz e Central pela 10ª rodada da Série D de 2025, coloca o meio-campista Didira pela primeira vez contra seu ex-clube, em um ambiente onde já foi muito aplaudido e agora, enfrentará a pressão da torcida tricolor.

A Patativa anunciou a contratação do meia Didira no inicio do mês de junho, para reforçar o elenco do time de Caruaru para o resto da Série D de 2025. O meia de 36 anos estreou com a camisa do Central, no, no domingo (15/06).

Contra o Horizonte, Didira entrou aos 72 minutos, quando o time estava vencendo por 1 a 0. Porém, com dois jogadores expulsos, a Patativa não conseguiu segurar o resultado e sofreu o empate aos 79 minutos, levando para casa apenas um ponto.

Pelo Santa Cruz, Didira somou 45 partidas, onde marcou 6 gols e distribuiu 8 assistências. Além de conseguir chegar na final do Campeonato Pernambuco de 2020.