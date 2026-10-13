Seleção Feminina volta a Pernambuco e empata com a Argentina em amistoso
Seleção empata em 2 a 2 em amistoso preparatório para a Copa; Bia Zaneratto e Gio Garbelini marcaram para as brasileiras, que voltaram a atuar no estado após pouco mais de dois anos
Publicado: 13/10/2026 às 22:38
Bia Zaneratto, meia-atacante da Seleção Brasileira Feminina (Sandy James/DP Foto)
A Seleção Brasileira Feminina voltou a jogar em Pernambuco pouco mais de dois anos depois da última apresentação no estado. Nesta terça-feira (13), diante da Argentina, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, o Brasil empatou por 2 a 2 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no país e contará com jogos em solo pernambucano.
Com mais de 29 mil pessoas nas arquibancadas, o confronto foi marcado pela festa da torcida pernambucanana. Em campo, o Brasil chegou a abrir dois gols de vantagem, com Bia Zaneratto e Gio Garbelini, mas viu as argentinas reagirem e buscarem a igualdade.
Faltando oito meses para o Mundial, a partida também marcou a última apresentação da Seleção em território brasileiro em 2026.
O duelo na Arena de Pernambuco foi o segundo encontro entre Brasil e Argentina nesta sequência de preparação. No Beira-Rio, a Seleção venceu por 3 a 1, com gols de Luany, Geyse e Angelina.
O confronto desta terça-feira também correspondeu ao 23º duelo entre as seleções na história.
O JOGO
A equipe comandada por Arthur Elias começou o amistoso com intensidade e dominou as principais ações na primeira metade do primeiro tempo. Aos 12 minutos, Raíssa Bahia fez um belo cruzamento para Bia Zaneratto, que apareceu na área e cabeceou para abrir o placar. Foi o 47º gol da atacante com a camisa da Seleção Brasileira.
O segundo gol brasileiro saiu aos 27 minutos. Depois de Priscila insistir na jogada e finalizar, a bola desviou na defesa argentina e sobrou para Gio Garbelini, que aproveitou a oportunidade para ampliar a vantagem.
Após a parada técnica, porém, a Argentina passou a ocupar mais o campo ofensivo e conseguiu diminuir aos 34 minutos. Bonsegundo encontrou Falfán em boas condições dentro da área, e a atacante finalizou para superar a defesa brasileira.
Na volta do intervalo, a Argentina manteve a postura ofensiva e chegou à igualdade aos nove minutos. Holzheiner fez boa jogada individual, avançou até a área e foi derrubada por Isabela. A arbitragem marcou pênalti, convertido por Bonsegundo com uma finalização forte, no meio do gol.
O confronto ganhou mais emoção após a expulsão de Dominguez, da Argentina. Com uma jogadora a mais, o Brasil passou a pressionar em busca do terceiro gol, mas encontrou dificuldades para transformar a superioridade numérica em oportunidades claras. As visitantes se fecharam na defesa e tentaram explorar os contra-ataques. Apesar da pressão brasileira, o placar permaneceu em 2 a 2 até o apito final.
FICHA DA PARTIDA
BRASIL 2
Thaís Lima; Isabela (Tamara Bolt), Tarciane (Isa Haas), Tayla (Mariza) e Raíssa Bahia (Carol Gil); Kaylane (Duda Sampaio), Kerolin (Jaque Ribeiro) e Bia Zaneratto (Clarinha); Jhonson (Luany), Priscila (Geyse) e Gio Garbelini (Marília). Técnico: Arthur Elias.
ARGENTINA 2
Esponda; Reche, Falfán (Ochoa) e Cometti; Sachs, Ongaro (Morcillo), Ippólito (Maricel Pereyra), Margarita Giménez (Sofía Domínguez) e Celeste dos Santos; Holzheier (Gramaglia) e Bonsegundo. Técnico: Germán Portanova.
Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata
Horário: 20h30
Competição: Amistoso internacional
Árbitra: Erica Monserrat González Nevárez (México)
Assistentes: María Fernanda Juarez Martínez (México) e Aranza Quero Aguilar (México)
VAR: Lizzet Amairany García Olvera (México)
Gols: Bia Zaneratto (12'/1ºT), Gio Garbelini (27'/1ºT), Falfán (34'/1ºT), Bonsegundo (09'/2ºT)
Cartões amarelos: Ongaro (ARG), Bonsegundo (ARG), Cometti (ARG)
Cartão vermelho: Sofía Domínguez (ARG)
Público: 29.444