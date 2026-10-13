Bia Zaneratto: a artilheira que a Seleção Brasileira precisa

Muito conhecida por sua capacidade de fazer gols, a atacante de 32 anos é uma das principais goleadoras da equipe

Bia Zaneratto, atacante da Seleção Brasileira (Reprodução/CBF)

Sinônimo de gol, Bia Zaneratto é uma das maiores artilheiras da história da Seleção Brasileira feminina.

A atacante cumpriu suspensão no primeiro jogo contra a Argentina, no dia 10, mas estará disponível para o confronto da próxima terça-feira (13), às 20h30, na Arena de Pernambuco.

Goleadora do Palmeiras, Bia já possui uma longa história no futebol de clubes e também na Seleção Brasileira, com passagens por Pernambuco.

Onde tudo começa

A Imperatriz deu início à sua carreira pelo Ferroviário e, depois, passou por Santos, onde conquistou uma Libertadores em 2010, Bangu e Vitória das Tabocas, clube do interior pernambucano. No entanto, não conseguiu destaque e protagonismo em nenhum desses clubes.

Rumo à Ásia

Após sua passagem pelo Vitória das Tabocas, Bia seguiu para o futebol asiático, mais especificamente para a Coreia do Sul, onde ganhou destaque atuando pelo Hyundai Steel Red Angels. Ela permaneceu no clube por sete anos e conquistou o campeonato nacional em todas as temporadas, sendo heptacampeã consecutiva.

Com o desempenho na Coreia, não demorou muito para que clubes da região se interessassem pela jogadora. Foi então que o Wuhan Xinjiyuan, da China, contratou a atleta. Por lá, ela também foi campeã nacional, mas o melhor de sua carreira ainda estava por vir, após a paralisação do futebol chinês por conta da pandemia.

Bia e Palmeiras

Com a crise global, Zaneratto foi emprestada ao Palmeiras em 2020. Mesmo depois de muito tempo longe do futebol brasileiro, ela não demonstrou dificuldades de adaptação. Em seu retorno ao futebol nacional, marcou um gol na goleada por 5 a 0 sobre o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

A equipe do Palmeiras avançou na competição até ser eliminada pelo Corinthians nas semifinais. Ao fim da campanha, Bia retornou ao futebol chinês e terminou o ano com seu segundo título da liga nacional chinesa.

Em 2021, ela voltou a ser emprestada ao Palmeiras, mas, dessa vez, para viver um ano muito especial.

Imperatriz

Ao chegar para sua segunda passagem, em 2021, a atleta estava mais adaptada do que na primeira vez. Ela chegou com um contrato de empréstimo de seis meses e, nesse período, anotou 13 gols e deu oito assistências com a camisa do Verdão.

O desempenho foi tão expressivo que, ao final da competição nacional, a jogadora conquistou os principais prêmios individuais da competição. Ela foi eleita artilheira, melhor atacante, craque do Brasileirão e vencedora da Bola de Ouro. Ao fim de 2021, também figurou entre as 11 melhores jogadoras sul-americanas.

Seu impacto no Porco foi tão grande que, quando o período de empréstimo acabou, a torcida alviverde se movimentou nas redes sociais e criou a hashtag #FicaZaneratto, tentando fazer com que a atleta permanecesse no clube paulista.

Ficou, Zaneratto!

Com o fim do empréstimo, veio também o encerramento de seu contrato com o Wuhan Xinjiyuan, em dezembro de 2021, e Bia ficou livre no mercado. No Brasil, havia uma disputa entre Palmeiras e Flamengo para contratar a atleta. O coração falou mais alto, e ela escolheu acertar com o Verdão. No dia 27 de dezembro, o torcedor palmeirense pôde receber esse presente de Natal com dois dias de atraso.

Anos seguintes

Em 2022, Bia e o Verdão conquistaram o Campeonato Paulista Feminino e a tão sonhada Libertadores da América. No ano seguinte, ela anotou 50 gols com a camisa do Porco. A atacante encerrou sua passagem pelo Palmeiras em 2024 e rumou para o Kansas City Current, dos Estados Unidos. No entanto, não passou muito tempo longe de casa e, em 2026, voltou ao Palmeiras.

Grande currículo pelo Verdão

No Palmeiras, é difícil encontrar uma jogadora com um currículo tão expressivo quanto o de Bia Zaneratto. Não à toa, ela foi apelidada de “Imperatriz”. A atacante é a segunda maior artilheira da história do clube, com 65 gols em 106 jogos e três títulos conquistados.

Seleção Brasileira

Bia acumula passagens pela Canarinho há mais de uma década. Ela esteve presente nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, e também nos Jogos de Tóquio, em 2021. Em relação aos títulos conquistados, a jogadora foi campeã de duas edições da Copa América, em 2018 e 2022.

Outro feito de que a Imperatriz sempre poderá se orgulhar é ter disputado quatro edições da Copa do Mundo: 2011, 2015, 2019 e 2023.