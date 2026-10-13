De uma quase amputação a destaque da Seleção: veja o caminho de Kerolin até o topo do mundo

A atleta enfrentou grandes desafios na carreira e hoje vive o sonho de jogar pelo Barcelona e pela Seleção Brasileira

Kerolin em campo pela Seleção Brasileira (Lívia Villas Boas/CBF)

Atualmente no Barcelona, a atacante Kerolin é um dos grandes destaques da Seleção Brasileira. Para o jogo contra a Argentina nesta terça-feira (13), às 20h30, na Arena de Pernambuco, a jogadora deve ser um dos principais destaques ofensivos da Canarinho.

A atleta já acumula bastante rodagem e experiência em seus dez anos de carreira, com passagens por grandes clubes, como Corinthians, Palmeiras e Manchester City.

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Por muito pouco, ela não precisou desistir da carreira, mas superou os desafios e hoje é referência para meninas que sonham em se tornar jogadoras de futebol, mostrando que qualquer barreira pode ser superada.

O quase fim

Ainda muito nova, quando fazia escolinha de futebol, Kerolin teve de ser hospitalizada. Ela tinha apenas 12 anos e ficou sob observação médica por três meses devido a um quadro de osteomielite e celulite na perna, que quase levou à necessidade de amputação. Na época, foi aconselhada a parar de praticar esportes de contato.

Além disso, tinha dificuldade para se deslocar da fazenda distante onde morava até os locais de treinamento. No entanto, isso não foi motivo para desistir. Kerolin superou o desafio e voltou a praticar o esporte.

Ascensão

Aos 16 anos, Kerolin estava nas categorias de base do Valinhos Futebol Clube, equipe que posteriormente foi assumida pela Ponte Preta, integrando a jogadora ao elenco da Macaca. Seu início na Ponte foi meteórico: foram dez gols em 21 jogos, ajudando o clube a chegar às semifinais do Campeonato Paulista de 2017.

Logo depois, ela foi emprestada ao Corinthians/Audax, quando os clubes mantinham uma parceria, e ajudou na conquista da primeira Libertadores do Timão, convertendo um dos pênaltis na disputa da grande final.

Com o encerramento do empréstimo, Kerolin voltou à Ponte Preta. Agora com um título de expressão no currículo, destacou-se pelo clube do interior paulista, marcando 14 gols em 35 jogos e sendo eleita a revelação do campeonato. Ainda em 2018, teve seu nome incluído pela primeira vez entre as convocadas para defender a Seleção Brasileira, em um amistoso contra a Inglaterra.

Nova turbulência

Em 2019, Kerolin foi anunciada como novo reforço do Palmeiras, mas sequer chegou a disputar uma partida oficial. O problema foi um exame antidoping realizado no ano anterior, durante a disputa da Libertadores, que apresentou resultado positivo para uma substância que aumenta a resistência muscular e também auxilia na queima de gordura corporal.

A jogadora recebeu uma suspensão de dois anos. Com a punição, também perdeu a oportunidade de disputar a Copa do Mundo de 2019, já que estava entre os nomes da pré-lista de convocadas.

Levanta-se novamente

Ao final do período de suspensão, o primeiro compromisso da jogadora foi pela Seleção Brasileira, para a qual foi convocada para atuar em dois amistosos contra a Argentina, em setembro de 2021. No mesmo ano, Kerolin se transferiu para a Europa pela primeira vez na carreira e passou a defender o Madrid CFF, da Espanha.

Consolidação na carreira

Desde sua chegada ao Velho Continente, a atleta brasileira não voltou mais ao Brasil para atuar profissionalmente. Em 2022, chegou a jogar pelo North Carolina Courage, dos Estados Unidos, até se transferir para o gigante inglês Manchester City, em 2023.

Pelo City, foram duas temporadas, com 37 partidas, 14 gols e seis assistências. Os números chamaram a atenção do Barcelona e levaram o clube catalão a contratar a estrela brasileira.

Seleção

Pela Seleção Brasileira, Kerolin conseguiu compensar a ausência na Copa do Mundo de 2019 ao disputar a edição de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia. No entanto, não conseguiu impedir a eliminação da Canarinho ainda na primeira fase.

Hoje, ela integra o elenco do Barcelona, considerado por muitos a melhor equipe feminina do mundo. Mesmo com a quantidade ainda limitada de partidas e gols pelo clube catalão, a jogadora é uma das principais estrelas que estarão em campo contra a Argentina, na Arena de Pernambuco.