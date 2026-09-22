Arthur Elias convoca Seleção Feminina que jogará amistoso na Arena de Pernambuco contra Argentina
Técnico chamou 28 jogadoras para os dois compromissos de outubro; Brasil enfrenta as argentinas no dia 13, em Pernambuco, após primeiro duelo em Porto Alegre
Publicado: 22/09/2026 às 21:28
Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira Feminina (SAMARA MOUMEI/CBF)
O técnico Arthur Elias anunciou nesta terça-feira (22) a convocação de 28 jogadoras da Seleção Brasileira Feminina para os dois amistosos contra a Argentina em outubro, sendo um deles marcado para a Arena de Pernambuco, no dia 13, às 20h30.
Antes do encontro em Pernambuco, Brasil e Argentina se enfrentam no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no dia 10 de outubro, às 16h30. A delegação brasileira se apresenta nos dias 4 e 5 na capital gaúcha, onde ficará concentrada para o primeiro compromisso da Data Fifa.
A lista anunciada por Arthur Elias conta com quatro goleiras e 24 jogadoras de linha. Entre os nomes convocados está Lorena, goleira do Kansas City, dos Estados Unidos, que teve passagem pelo Sport entre 2017 e 2018.
Para os amistosos contra a Argentina, Arthur Elias terá ainda Jéssica de Lima, treinadora do Grêmio, como auxiliar técnica. A escolha atende à regra da FIFA que determina a presença obrigatória de uma mulher como técnica ou auxiliar durante as partidas.
Convocadas
GOLEIRAS: Lorena (Kansas City-EUA), Yanne (Bahia), Thaís Lima (Benfica-POR) e Carlinha (São Paulo);
ZAGUEIRAS: Thaís Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América-MEX), Tarciane (Lyon-FRA), Mariza (Tigres-MEX) e Tayla (São Paulo);
LATERAIS: Isabela (Paris Saint-Germain-FRA), Raissa Bahia (Palmeiras), Bruninha (Gotham FC-EUA) e Tamara Bolt (Washington Spirit-EUA);
MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Jaqueline (Corinthians), Kaylane (Flamengo) e Clarinha (Benfica-POR);
ATACANTES: Kerolin (Barcelona-ESP), Priscila (América-MEX), Gio Garbelini (Atlético de Madrid-ESP), Bia Zaneratto (Palmeiras), Tainá Maranhão (Palmeiras), Geyse (América-MEX), Jhonson (Corinthians), Maiara (Angel City-EUA), Marília (Cruzeiro) e Luany (Atlético de Madrid-ESP).
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Lista próxima da Copa do Mundo
Os amistosos contra a Argentina fazem parte da preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano. Segundo Arthur Elias, a convocação anunciada nesta terça-feira já apresenta uma parcela significativa do grupo que poderá disputar o Mundial.
O treinador afirmou que a lista está cerca de 75% próxima da convocação final para a Copa, embora ainda exista espaço para mudanças ao longo do processo.
“Critério é sempre parecido. Merecimento com o clube, tenho cobrado elas para que a gente tenha performance cada vez melhor nos clubes, com mais minutagem e impacto no jogo. O que a atleta fez conosco no processo da Seleção, a projeção para daqui a nove meses na Copa e o momento da temporada”, afirmou Arthur Elias.
A Data Fifa de outubro será a penúltima de 2026. Depois dos dois compromissos contra a Argentina, a Seleção Brasileira ainda terá dois amistosos contra o Japão, em novembro e dezembro, como parte da preparação para o Mundial.
Marta fica fora
Marta não foi convocada. A camisa 10 se recuperou recentemente de lesão e participou apenas dos dois últimos jogos do Orlando Pride, entrando no decorrer das partidas.