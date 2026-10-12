Sport goleia Central e é bicampeão do Pernambucano Feminino Sub-17
Rubro-negras aplicam sonoro 7 a 0 e fazem a festa pela segunda temporada consecutiva
Publicado: 12/10/2026 às 12:42
Jogadores do Sport Sub-17 comemoram título estadual (Rafael Vieira/FPF)
O Sport goleou o Central por 7 a 0 nesta segunda-feira (12) e conquistou o bicampeonato do Pernambucano Feminino Sub-17.
Manu, três vezes, Samara, duas vezes, Emanuelly e Laura marcaram para o Leão da Ilha na decisão da competição, disputada no Centro de Treinamento do Retrô.
Na última temporada, as Leoas já haviam vencido a competição, que contou com o apoio do programa CBF Transforma, que busca desenvolver o futebol feminino no Brasil.
Campanha invicta e Manu artilheira
A competição, que teve, além de Sport e Central, Belo Jardim, Caruaru City, RS Futebol e Ipojuca como participantes, foi vencida de forma invicta pelas rubro-negras.
O grande destaque do time foi Manu, que, ao todo, balançou as redes oito vezes durante o torneio.
FALA, MANU! ????? Artilheira na final, a camisa 11 do Leão falou sobre a felicidade de marcar gols na finalíssima e de contribuir com a campanha rubro-negra no PE Feminino Sub17. ???????? https://t.co/nSrHOV3PKW— Federação Pernambucana de Futebol (@fpfpe) October 12, 2026