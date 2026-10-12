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Sport goleia Central e é bicampeão do Pernambucano Feminino Sub-17

Rubro-negras aplicam sonoro 7 a 0 e fazem a festa pela segunda temporada consecutiva

Ivan Mota

Publicado: 12/10/2026 às 12:42

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Jogadores do Sport Sub-17 comemoram título estadual /Rafael Vieira/FPF

Jogadores do Sport Sub-17 comemoram título estadual (Rafael Vieira/FPF)

O Sport goleou o Central por 7 a 0 nesta segunda-feira (12) e conquistou o bicampeonato do Pernambucano Feminino Sub-17.

Manu, três vezes, Samara, duas vezes, Emanuelly e Laura marcaram para o Leão da Ilha na decisão da competição, disputada no Centro de Treinamento do Retrô.

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Na última temporada, as Leoas já haviam vencido a competição, que contou com o apoio do programa CBF Transforma, que busca desenvolver o futebol feminino no Brasil.

Campanha invicta e Manu artilheira

A competição, que teve, além de Sport e Central, Belo Jardim, Caruaru City, RS Futebol e Ipojuca como participantes, foi vencida de forma invicta pelas rubro-negras.

O grande destaque do time foi Manu, que, ao todo, balançou as redes oito vezes durante o torneio.

Pernambucano Feminino Sub-17 , Sport
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