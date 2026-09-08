Lorena, única brasileira no Bola de Ouro, foi decisiva na prata olímpica e tem recorde nos EUA

Com passagem pelo Sport entre 2017 e 2018, goleiro da Seleção Brasileira é destaque do Kansas City, dos Estados Unidos

Lorena, goleira da Seleção Brasileira ( Lívia Villas Boas / CBF)

O futebol feminino do Brasil celebrou nesta terça-feira (8) a inclusão de Lorena entre as 30 melhores jogadoras do mundo na temporada 2025/26 no prêmio Bola de Ouro, entregue pela revista France Football.

Além de ser a única brasileira na categoria principal, a jogadora de 29 anos disputa o título de melhor goleira. A cerimônia será no dia 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra.



Lorena é figurinha carimbada nas convocações do técnico Arthur Elias e foi fundamental na conquista da Copa América Feminina, em 2025, e na campanha da medalha de prata na Olimpíada de Paris-2024.

Na capital francesa, se destacou ao pegar um pênalti e fazer boas defesas na vitória por 1 a 0 sobre a seleção anfitriã, resultado que garantiu o Brasil nas semifinais. Ela foi titular nos seis jogos da equipe na disputa e atuou por 540 minutos.

A goleira fez parte da seleção brasileira sub-20 por cinco anos antes de ser convocada para o time principal, em 2021, sob o comando da treinadora sueca Pia Sundhage. Ela acabou ficando fora da Copa do Mundo de 2023, na Austrália e Nova Zelândia, após sofrer grave lesão no joelho esquerdo e ficar 11 meses afastada dos gramados.

Passagem pelo Sport e destaque no Grêmio

Lorena começou a carreira no Bangu-RJ e e passou pelo Centro Olímpico-SP e Sport até chegar no Grêmio, em 2019. Ela se profissionalizou pelo clube de Porto Alegre e foi titular na campanha dos títulos do Campeonato Gaúcho, em 2022 e 2024.

Após cinco anos no Grêmio, Lorena se transferiu para o Kansas City Current, dos Estados Unidos, ao final de 2024. Eleita a melhor goleira da liga da National Women’s Soccer League em 2025, estabelecendo o recorde de 14 jogos sem sofrer gols em uma campanha na campanha do título da NWSL Shield, prêmio entregue ao melhor time da temporada regular.

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