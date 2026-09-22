FIFA realiza visita técnica à Arena de Pernambuco para Copa do Mundo Feminina de 2027

Estádio receberá sete partidas do Mundial, sendo seis pela fase de grupos e uma pelas oitavas de final

Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (Savyo Miguel / FPF)

A Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, recebeu nesta terça-feira (22) uma visita técnica da FIFA para acompanhar os preparativos do estádio para a Copa do Mundo Feminina de 2027. A inspeção faz parte do cronograma de preparação dos palcos que receberão a competição no Brasil.

A comitiva percorreu as instalações da Arena e avaliou setores como arquibancadas, vestiários, áreas de transmissão, acessos, fluxos de circulação e o entorno do estádio. A análise busca verificar a estrutura e a operação do equipamento para atender às exigências da entidade durante o Mundial.

Segundo Thiago Jannuzzi, diretor executivo de Operações da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, a visita faz parte da rotina de preparação dos estádios que receberão a competição. De acordo com ele, a inspeção em Pernambuco reuniu quase 100 pessoas de diferentes áreas funcionais.

“Essa é uma visita de rotina da FIFA em todos os estádios, e aqui em Pernambuco estamos somando quase cem pessoas, o que ao meu ver é um recorde de participantes. Junto com todas as áreas funcionais buscamos entender cada uma das operações e fluxos, a ocupação dos espaços e necessidades e a infraestrutura de cada uma das áreas para que a gente consiga entregar todo o contexto operacional do jogo aqui na Arena de Pernambuco”, explicou Jannuzzi.

Arena receberá sete jogos

Pernambuco terá sete partidas na Copa do Mundo Feminina de 2027. A Arena de Pernambuco será palco de seis confrontos na fase de grupos e uma partida pelas oitavas de final.

A escolha coloca o estado entre os locais que receberão uma das principais competições do futebol feminino mundial. Ao todo, o torneio terá 32 seleções e 64 partidas.

Jannuzzi também destacou a relação do público nordestino com o futebol e citou o amistoso entre Brasil e Argentina, marcado para 13 de outubro, na Arena de Pernambuco, como um teste importante antes da Copa.

“O povo nordestino é muito acolhedor e apaixonado por futebol. Em menos de um mês teremos aqui um jogo da seleção brasileira feminina e a expectativa é que a gente consiga quebrar o recorde no estádio no futebol feminino. E para a Copa do Mundo Feminina da FIFA™ a expectativa será a mesma”, afirmou.

Última inspeção em Pernambuco

A visita à Arena de Pernambuco encerra a agenda oficial de inspeções técnicas da FIFA nos estádios que receberão a competição. O ciclo começou em 13 de setembro, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e passou por Maracanã, Mineirão, Mané Garrincha, Arena Itaquera, Arena Castelão e Arena Fonte Nova.

A preparação envolve a atuação conjunta da FIFA, dos governos estaduais e municipais, das cidades-sede e das administrações dos estádios. A intenção é alinhar estrutura, operação e logística para os jogos do Mundial, que será realizado no Brasil em 2027.