Liga Social Joga Pra Elas tem equipe do povo Pankararu como campeã no Recife

Time fez história na primeira edição da competição, que reuniu mais de 400 meninas e jovens de diferentes regiões de Pernambuco

Equipe do povo Pankararu conquista título da Liga Social Joga Pra Elas (Bela Azoubel)

A equipe formada por atletas do povo originário Pankararu foi campeã da primeira edição da Liga Social Joga Pra Elas, realizada entre os dias 17 e 20 de setembro, no Centro Esportivo Santos Dumont, no Recife.

Representantes dos municípios de Tacaratu, Jatobá e Petrolândia, no Sertão de Pernambuco, as jogadoras levaram a identidade e a força de seu povo para uma competição que reuniu mais de 400 meninas e jovens de diferentes regiões e comunidades do Estado, incluindo participantes indígenas e quilombolas.

O título veio na categoria Sub-18, na Série Ouro, e ganhou um significado especial para as atletas Pankararu. Aos 17 anos, Deyse Liliane, de Jatobá, participou pela primeira vez de uma competição desse porte e também teve sua primeira experiência no Recife. A jovem destacou a importância de representar seu povo durante a disputa.

“Foi minha primeira competição desse tamanho e minha primeira vez no Recife. Uma experiência incrível para toda a equipe. Representar o povo Pankararu e ser campeã é uma alegria enorme.”

Representatividade dentro de campo

Além da competição esportiva, a Liga Social Joga Pra Elas buscou criar um espaço de formação, inclusão e pertencimento para meninas e jovens mulheres. A programação contou com oficinas, palestras e atividades sobre combate ao racismo, saúde mental, violência contra a mulher e o legado social da Copa do Mundo Feminina.

O evento também ofereceu serviços gratuitos de saúde, como fisioterapia, massoterapia e aferição de pressão arterial e glicose, além de serviços de beleza. Nos dias 19 e 20, o futebol foi o principal destaque no Santos Dumont, com a realização dos jogos da competição feminina e a presença de equipes indígenas e quilombolas.

As finais foram transmitidas pelo canal da love.fútbol no YouTube.

Carol Baiana participa da programação

A Liga também contou com a presença de Carol Baiana, atleta do Santos e embaixadora da love.fútbol. Com passagem pela Seleção Brasileira Sub-20 e participação em dois Mundiais da categoria, no Japão e no Canadá, a jogadora compartilhou experiências da carreira com as participantes e acompanhou de perto as atividades do projeto.

“Ser embaixadora da Joga Pra Elas é o meu gol mais bonito. É muito importante que as meninas tenham sentimento de pertencimento e um lugar seguro para praticar esportes. Ver o brilho nos olhos delas é gratificante, e estou muito feliz em fazer parte disso.”

Para Mano Silva, diretor de Operações da love.fútbol, a primeira edição da Liga representa a capacidade de diferentes projetos e organizações trabalharem em conjunto em torno de uma mesma causa.

“Realizar esse evento é um sonho para nós. Ver as meninas jogando, se divertindo, interagindo e, também, os projetos se conectando. Porque, no final das contas, a Liga é sobre isso: trabalhar de forma coletiva por uma missão tão importante quanto essa.”

Karina Paz, diretora da Pazear e gerente de operações da love.fútbol, ressaltou que a proposta da iniciativa vai além da prática esportiva.

“Se elas ocupam um lugar no esporte, podem ocupar qualquer lugar na sociedade. Essa é a mensagem que elas levam daqui, para dentro e para fora do campo.”

A Liga Social Joga Pra Elas é uma iniciativa da love.fútbol, em parceria com a Pazear e o Instituto Geração 4, com financiamento da Common Goal. Para Fernando “DDI”, fundador do Instituto Geração 4 e campeão mundial com a Seleção Brasileira de Futebol de Areia, o projeto mostra o potencial de ampliar o acesso das meninas ao esporte.

“400 atletas foi só o começo. Quando oferecemos espaço, material e incentivo, elas participam e se sentem seguras. É uma alegria proporcionar uma experiência que elas tanto merecem.”

A primeira edição da Liga terminou com o encontro entre diferentes territórios, culturas e histórias, tendo o esporte como ponto de conexão. Para as atletas Pankararu, o encerramento veio com um título que também representa a presença de seu povo em um espaço de competição, convivência e novas oportunidades.

Campeãs da Liga Social Joga Pra Elas