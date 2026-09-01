Seleção Brasileira Feminina fará amistoso na Arena de Pernambuco, promete diretora

De acordo com Lohaine Collins, partida acontecerá na Data Fifa de outubro; CBF ainda não confirma local e adversários dos próximos jogos da Seleção

Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (Rafael Vieira/DP Foto)

A Seleção Brasileira Feminina poderá realizar um amistoso na Arena de Pernambuco em outubro.

A informação foi divulgada por Lohaine Collins, diretora da Arena, em entrevista à Rádio Jornal, na noite da última segunda-feira (31).

“A gente vai receber um jogo da Seleção Feminina de Futebol no mês de outubro. Não posso divulgar a data ainda, pois não foi fechada”, disse.

Ainda neste ano, o futebol feminino terá duas Datas Fifa, com a primeira acontecendo entre os dias 5 e 13 de outubro.

Porém, até o momento, o local dos jogos ou adversários não foram divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



Vaquejada pode tirar repescagem da Copa na Arena

A promessa de Lohaine Collins vem após a divulgação da impossibilidade da Arena de Pernambuco receber jogos da repescagem da Copa do Mundo Feminina de 2027.

A FIFA havia solicitado a Arena de Pernambuco para a realização de partidas da última fase eliminatória do Mundial, mas, segundo a ESPN, o equipamento recusou o pedido.

O obstáculo seria a falta de tempo para a recuperação do gramado após o evento de vaquejada, agendado para novembro.

Conforme revelado pela ESPN, em um documento enviado ao Governo de Pernambuco em junho, a entidade pediu o remanejamento do evento privado, alertando que a sua realização "poderá impactar negativamente as condições da superfície de jogo" e comprometer o cronograma para o Mundial.

O Diario de Pernambuco entrou em contato com a administração da Arena de Pernambuco, que justificou o impasse afirmando que o estádio passará por intervenções estruturais no período solicitado pela FIFA.

"A Arena de Pernambuco informa que recebeu a solicitação para a realização de jogos da fase final do Torneio Classificatório para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. No período solicitado, a Arena estará em reforma, que incluirá a substituição completa do gramado, visando à melhor preparação para a Copa do Mundo", declarou a administração em nota oficial enviada ao jornal.

Arena de Pernambuco receberá sete jogos da Copa

Uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027, o estádio, localizado em São Lourenço da Mata, receberá sete jogos da competição, porém, nenhum do Brasil.

Serão seis partidas da fase de grupos, além de uma das oitavas de final. Os duelos serão conhecidos após o sorteio das chaves, que acontecerá no dia 11 de dezembro, no Rio de Janeiro.

Datas dos jogos na Arena de Pernambuco

27/06 - jogo do Grupo E



29/06 - jogo do Grupo A



01/07 - jogo do Grupo D



03/07 - jogo do Grupo G



05/07 - jogo do Grupo B



07/07 - jogo do Grupo F



10/07 - jogo das oitavas de final



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