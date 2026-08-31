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COPA DO MUNDO FEMININA

Vaquejada pode tirar repescagem da Copa do Mundo Feminina da Arena de Pernambuco

Entidade máxima do futebol alertou sobre impacto de evento privado no campo

Igor Fonseca

Publicado: 31/08/2026 às 10:37

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Vaquejada pode tirar repescagem da Copa do Mundo Feminina da Arena de Pernambuco/Foto: Rafael Vieira/FPF

Vaquejada pode tirar repescagem da Copa do Mundo Feminina da Arena de Pernambuco (Foto: Rafael Vieira/FPF)

A etapa final do Circuito Nacional BYD de Vaquejada, que será realizada em novembro na Arena de Pernambuco, pode fazer com que o estádio não receba jogos de repescagem da Copa do Mundo Feminina de 2027, marcados para fevereiro do mesmo ano.

A FIFA havia solicitado a disponibilidade da Arena de Pernambuco para realização de partidas da última fase eliminatória do mundial, mas, segundo a ESPN, o equipamento recusou o pedido.

O obstáculo seria a falta de tempo para a recuperação do gramado após o evento de vaquejada, agendado para novembro. O estádio está programado para receber sete partidas da Copa do Mundo, em junho e julho de 2027.

Conforme revelado pela ESPN, em um documento enviado ao Governo de Pernambuco em junho, a entidade pediu o remanejamento do evento privado, alertando que a sua realização "poderá impactar negativamente as condições da superfície de jogo" e comprometer o cronograma para o Mundial.

O Diario de Pernambuco entrou em contato com a administração da Arena de Pernambuco, que justificou o impasse afirmando que o estádio passará por intervenções estruturais no período solicitado pela FIFA.

"A Arena de Pernambuco informa que recebeu a solicitação para a realização de jogos da fase final do Torneio Classificatório para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. No período solicitado, a Arena estará em reforma, que incluirá a substituição completa do gramado, visando a melhor preparação para a Copa do Mundo", declarou a administração em nota oficial enviada ao jornal.


NOTA ARENA DE PERNAMBUCO

A Arena de Pernambuco informa que recebeu a solicitação para a realização de jogos da fase final do Torneio Classificatório para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. No período solicitado, a Arena estará em reforma, que incluirá a substituição completa do gramado, visando a melhor preparação para a Copa do Mundo.

Assim, as tratativas seguem em andamento, e qualquer definição será comunicada oficialmente após a conclusão das avaliações técnicas e do calendário de utilização da Arena.

SANTA CRUZ NA ARENA DE PERNAMBUCO

A Arena tem sido a casa do Santa Cruz desde 2025, quando o Arruda ficou impossibilitado de sediar partidas por falta de alvarás para a presença de público.

O Tricolor se classificou para o quadrangular final da Série C e disputará pelo menos mais três jogos nesta fase como mandante. Caso avance em primeiro lugar, a Cobra Coral ainda disputaria a final da Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro no estádio, prevista para o mês de outubro.

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