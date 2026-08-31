Vaquejada pode tirar repescagem da Copa do Mundo Feminina da Arena de Pernambuco (Foto: Rafael Vieira/FPF)

A etapa final do Circuito Nacional BYD de Vaquejada, que será realizada em novembro na Arena de Pernambuco, pode fazer com que o estádio não receba jogos de repescagem da Copa do Mundo Feminina de 2027, marcados para fevereiro do mesmo ano.

A FIFA havia solicitado a disponibilidade da Arena de Pernambuco para realização de partidas da última fase eliminatória do mundial, mas, segundo a ESPN, o equipamento recusou o pedido.

O obstáculo seria a falta de tempo para a recuperação do gramado após o evento de vaquejada, agendado para novembro. O estádio está programado para receber sete partidas da Copa do Mundo, em junho e julho de 2027.

Conforme revelado pela ESPN, em um documento enviado ao Governo de Pernambuco em junho, a entidade pediu o remanejamento do evento privado, alertando que a sua realização "poderá impactar negativamente as condições da superfície de jogo" e comprometer o cronograma para o Mundial.

O Diario de Pernambuco entrou em contato com a administração da Arena de Pernambuco, que justificou o impasse afirmando que o estádio passará por intervenções estruturais no período solicitado pela FIFA.

"A Arena de Pernambuco informa que recebeu a solicitação para a realização de jogos da fase final do Torneio Classificatório para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. No período solicitado, a Arena estará em reforma, que incluirá a substituição completa do gramado, visando a melhor preparação para a Copa do Mundo", declarou a administração em nota oficial enviada ao jornal.



NOTA ARENA DE PERNAMBUCO

A Arena de Pernambuco informa que recebeu a solicitação para a realização de jogos da fase final do Torneio Classificatório para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. No período solicitado, a Arena estará em reforma, que incluirá a substituição completa do gramado, visando a melhor preparação para a Copa do Mundo.

Assim, as tratativas seguem em andamento, e qualquer definição será comunicada oficialmente após a conclusão das avaliações técnicas e do calendário de utilização da Arena.

SANTA CRUZ NA ARENA DE PERNAMBUCO

A Arena tem sido a casa do Santa Cruz desde 2025, quando o Arruda ficou impossibilitado de sediar partidas por falta de alvarás para a presença de público.

O Tricolor se classificou para o quadrangular final da Série C e disputará pelo menos mais três jogos nesta fase como mandante. Caso avance em primeiro lugar, a Cobra Coral ainda disputaria a final da Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro no estádio, prevista para o mês de outubro.