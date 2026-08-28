Dirigente comemora evolução do futebol feminino no Brasil: "Hoje temos várias Martas"

Ao lado de nomes em ascensão como Kerolin, vêm ganhando espaço promessas como Dudinha, Tainá Maranhão e Kaylane.

Marta, campeã com a seleção brasileira da Copa América 2025 (RODRIGO BUENDIA / AFP)

Independentemente de a lendária Marta disputar ou não a Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil, o evento servirá como uma "vitrine" para novas gerações de talentos no país, disse à AFP Cris Gambaré, coordenadora de seleções femininas da Confederação Brasileira de Futebol.

Gambaré comemora o momento de jogadoras como Kerolin, contratada no início do mês pelo Barcelona por 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 7,2 milhões na cotação atual, valor recorde para uma jogadora brasileira), e Amanda Gutierres, atleta do Boston Legacy na NWSL dos Estados Unidos.

"Hoje nós temos várias Martas", comentou a dirigente na quarta-feira, em entrevista à AFP em São Paulo.

"Arthur Elias (técnico da seleção brasileira feminina) e sua comissão técnica confiam nos novos talentos e buscam o entrosamento entre as mais jovens e as mais experientes. E um trabalho bonito está surgindo", acrescentou Gambaré durante o fórum "Comunidade do Futebol Feminino Brasileiro", organizado pela agência FSports.

Ao lado de nomes em ascensão como Kerolin, vêm ganhando espaço promessas como Dudinha, Tainá Maranhão e Kaylane.

Marta, que fará 41 anos em fevereiro, poderá disputar sua sétima Copa do Mundo, após ter participado das edições de 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 e 2023, detendo o recorde de 17 gols marcados.

O Brasil, pentacampeão mundial no futebol masculino, ainda não conquistou o título no feminino.

Gambaré destaca o trabalho de Arthur Elias, com quem trabalhou na época em que era diretora de futebol feminino do Corinthians, clube referência no futebol feminino sul-americano, com seis títulos da Copa Libertadores.

"Ele é diferenciado" e "a comissão dele é diferenciada", disse ela. "Eles tratam as atletas como seres humanos, como pessoas, como mulheres. E eles sabem o potencial que tem o Brasil do futebol. E ele só traz, ele só resgata e tira delas a alegria de jogar".

"Novas rotas"



O sorteio da Copa do Mundo feminina, a primeira a ser realizada na América do Sul, entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano, acontecerá em 11 de dezembro.

"Não é um marcador, eu acho que é um motivador de novas rotas (...). Nós não estamos trabalhando só para o Brasil, estamos trabalhando para a América do Sul", comentou Gambaré.

Ela considera que o grande desafio do evento é transformar a Copa do Mundo em um "impulso" para o desenvolvimento das categorias de base em toda a região, que está atrás dos Estados Unidos e das potências europeias no futebol feminino.

O maior "legado" que o evento pode deixar seria a "construção" de estruturas mais sólidas nas categorias de base, ressaltou.