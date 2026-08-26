Recife abre cadastro para voluntários da Copa do Mundo Feminina de 2027

Interessados em participar da competição podem registrar interesse na plataforma oficial da FIFA; inscrições estão previstas para setembro

Programa de voluntários da Copa do Mundo Feminina 2027 (Divulgação)

Quem quiser participar dos jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Recife já pode demonstrar interesse em atuar como voluntário. A capital pernambucana será uma das oito sedes do Mundial e está incluída no programa criado pela FIFA para o torneio, que será disputado no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.

A primeira etapa consiste em um cadastro na plataforma oficial de voluntariado da FIFA. Durante o processo, o candidato escolhe a cidade onde gostaria de trabalhar. A inscrição prévia, porém, não significa que a pessoa será selecionada. A previsão é que o processo oficial de inscrições seja aberto em setembro.

Para participar, é preciso ter 18 anos ou mais, ser brasileiro ou ter autorização legal para permanecer no Brasil durante o período da Copa. Também será necessário ter disponibilidade para cumprir um número mínimo de turnos entre junho e julho do próximo ano. Não há exigência de experiência anterior em voluntariado, mas o candidato deve falar português ou inglês.

Ao todo, a FIFA pretende contar com aproximadamente 6 mil voluntários, distribuídos em mais de 30 áreas. Entre as possibilidades estão atendimento ao público, transporte, credenciamento, tecnologia e gestão da competição. As atividades poderão acontecer em estádios, aeroportos, hotéis e centros de treinamento.

Além do Recife, o Mundial terá partidas em Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.