Copa do Mundo Feminina 2027: representantes da FIFA se reúnem com dirigentes da FPF

Visita acontece antes da divulgação da primeira versão da tabela da competição, prevista para esta quinta-feira (20), em Zurique

Representantes da FIFA e dirigentes da Federação Pernambucana de Futebol (Divulgação/FPF)

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) recebeu, nesta segunda-feira (17), representantes da FIFA envolvidos na organização da Copa do Mundo Feminina de 2027. O encontro, realizado na sede da entidade, tratou do planejamento para a realização do Mundial, que terá Recife entre as cidades-sede.

A comitiva da FIFA foi recebida pelo presidente da FPF, Evandro Carvalho, além do diretor de Competições Profissionais, Gustavo Sampaio, e do diretor de Competições Amadoras, Jorge Vieira. Participaram da agenda Thiago Jannuzzi, diretor executivo de Operações da Copa do Mundo Feminina de 2027, e Jacqueline Barros, responsável pelas relações governamentais com as cidades-sede.

Recife será uma das oito cidades brasileiras a receber partidas da competição, que acontecerá entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027. A Arena de Pernambuco será o estádio utilizado na capital pernambucana.

A agenda dos representantes da FIFA em Pernambuco antecede a divulgação da primeira versão da tabela da Copa do Mundo Feminina. A entidade apresentará na quinta-feira (20), em Zurique, na Suíça.

A previsão é que sejam divulgadas informações sobre a distribuição das partidas entre as oito cidades-sede, além dos locais dos jogos da Seleção Brasileira durante a fase de grupos. O sorteio que definirá os grupos da Copa do Mundo Feminina de 2027 está previsto para dezembro, no Brasil.

Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo são as demais cidades-sedes que receberão os jogos.