Projeto que une esporte, inclusão e protagonismo feminino chega ao Recife

Liga Social Joga Pra Elas chega em Recife (Divulgação)

Entre os dias 17 e 20 de setembro, Pernambuco recebe a Liga Social Joga Pra Elas, projeto que une esporte, inclusão e protagonismo feminino. A iniciativa reunirá cerca de 400 meninas, com idades entre 10 e 18 anos, de diversas regiões do estado. O evento acontece no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, Recife.

Além da competição esportiva, a programação contará com palestras, workshops e serviços voltados ao desenvolvimento social e à formação das participantes, reforçando o esporte como ferramenta de transformação e geração de oportunidades.

As palestras e a organização do campeonato acontecem na quinta-feira (17) e na sexta-feira (18), enquanto o campeonato de futebol feminino acontece no sábado (19) e domingo (20) de setembro.

O evento é uma iniciativa de uma parceria entre as instituições Love.Fútbol, Common Goal, Pazear e Geração 4. Todas voltadas para a utilização do futebol como uma ferramenta de mudança e desenvolvimento social.