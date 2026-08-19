Copa Feminina: Repescagem internacional definirá últimas três vagas; veja países que disputam

Das 32 seleções que disputarão o Mundial realizado no Brasil, 18 já garantiram vaga através de suas eliminatórias

Troféu da Copa do Mundo Feminina (Divulgação / Fifa)

Os caminhos para a Copa Feminina em 2027 estão sendo definidos. Das 32 seleções que disputarão o Mundial realizado no Brasil, 18 já garantiram vaga através de suas eliminatórias. Outras ainda competirão por uma última chance na repescagem, que ocorre em fevereiro do próximo ano.

Nesta quinta-feira, 20, a Fifa realizará o sorteio da fase preliminar do torneio classificatório, além de divulgar a divisão de partidas entre as 8 sedes e a casa da seleção anfitriã na fase de grupos. O evento realizado na sede da entidade, em Zurique, terá início a partir das 9h (horário de Brasília).

Para a primeira fase da repescagem internacional, seis seleções estão classificadas: Taipé Chinês, Uzbequistão, África do Sul, Papua-Nova Guiné, Gana e Equador.

As equipes estão divididas em três potes - de acordo com a colocação no ranking mundial - com a primeira retirada sendo no de número 1, dividindo as duas seleções em A1 e A2. Em seguida serão sorteadas todas as presentes no 2 e 3, criando dois grupos Existe apenas a restrição de confrontos entre equipes da mesma confederação.

Nesta fase preliminar, cada seleção fará três jogos, enfrentando os adversários da outra chave. Ao final, as duas melhores colocadas na pontuação geral avançam para a fase final, que ocorre na data Fifa de 23 de fevereiro a 6 de março.

As classificadas da primeira fase juntam-se a outras quatro seleções que avançaram direto: Venezuela e mais duas da Concacaf e uma seleção da Uefa. Totalizando seis equipes que se enfrentarão em mata-mata, com as vencedoras garantindo as últimas três vagas para o Mundial.

CONFIRA OS POTES DO SORTEIO DA FASE PRELIMINAR DA REPESCAGEM

- Pote 1: Taipé Chinesa e Uzbequistão

- Pote 2: África do Sul e Papua Nova-Guiné

- Pote 3: Gana e Equador

CONFIRA AS EQUIPES JÁ CLASSIFICADAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2027

- Anfitrião: Brasil.

- AFC: Austrália, Filipinas, Japão, Coreia do Sul, China e Coreia do Norte.

- CAF: Argélia, Camarões, Malawi e Marrocos.

- CONMEBOL: Argentina e Colômbia.

- OFC: Nova Zelândia.

- Uefa: Alemanha, França, Dinamarca e Espanha.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.