Seleção feminina do Brasil fará amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México
O primeiro amistoso está marcado para o dia 27 de fevereiro
Publicado: 03/02/2026 às 12:03
Seleção Brasileira Feminina ( Lívia Villas Boas / CBF)
A seleção feminina do Brasil, que será anfitriã da Copa do Mundo de 2027, fará amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México em fevereiro e março, anunciou a CBF nesta segunda-feira (2).
- Maracanã vai receber jogo da NFL na temporada de 2026
- Raphinha é desfalque contra o Albacete na Copa do Rei, mas Barcelona descarta lesão grave
- Ancelotti fala sobre a preparação para a Copa do Mundo e revela: 'Estamos perto da lista final'
- Garantidos, Náutico e Sport usam "pausa" no Pernambucano para elevar nível antes das semifinais
"Vamos enfrentar seleções que estão em franco crescimento no futebol feminino, com modelos diferentes de jogo", disse a coordenadora de Seleções Femininas da CBF, Cris Gambaré.
Para Gambaré, esses três amistosos "são importantes no planejamento e no processo de preparação da Seleção Brasileira para este ano e também visando à Copa do Mundo de 2027".
O Brasil enfrentará a Costa Rica no dia 27 de fevereiro, no estádio Alejandro Morena Soto, em Alajuela. Depois, em 4 de março, joga contra a Venezuela no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, três dias antes de enfrentar o México, no estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México.
Em abril, a Seleção Brasileira também vai disputar em casa o torneio Fifa Series com Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul.