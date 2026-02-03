Raphinha é desfalque contra o Albacete na Copa do Rei, mas Barcelona descarta lesão grave
O Barcelona entra em campo às 17h desta terça-feira (03), onde enfrenta o Albacete fora de casa
Publicado: 03/02/2026 às 09:47
Raphinha, atacante do Barcelona (JOSE JORDAN / AFP)
O torcedor do Barcelona ficou bastante preocupado quando Raphinha pediu substituição, diante do Elche, domingo, acusando dores na coxa direita. O brasileiro passou por exames médicos que registraram somente um desgaste muscular, mas o astro será desfalque diante do Albacete, nesta terça-feira, pelas quartas da Copa do Rei.
"Raphinha apresenta uma sobrecarga no adutor da perna direita. Será baixa por precaução na partida contra o Albacete e o período de recuperação é de uma semana", informou o Barcelona, aliviado por não ter registrado nada mais grave.
O técnico alemão Hansi Flick, contudo, não escondeu sua preocupação com a enorme perda. "Estamos em um momento importante e necessitamos de Raphinha. Não é bom para nos que ele esteja indisponível. Vai ser difícil para mim escolher os 11 iniciais", admitiu, mostrando o tamanho da importância do brasileiro.
Substituto de Raphinha no triunfo por 3 a 1 sobre o Elche, Rashford arranca elogios do técnico e larga na frente para ser mantido na equipe. "Estou muito contente com ele. Tem muito potencial, mas como todo o plantel, tem margem de melhora. E quero que todo mundo alcance o seu nível máximo", afirmou o treinador.
Flick quer que seus reservas mostrem ter condições de lhe dar "dor de cabeça" na luta por vaga entre os 111 titulares. "Estamos em um momento fantástico. Não é fácil entrar nos 11 titulares, mas os que entram depois (decorrer dos jogos) também têm um papel importante e estão ajudando muito", ressaltou.
Depois de encarar o Albacete, o Barcelona recebe o Mallorca, sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. E a volta de Raphinha nesse jogo ainda não é certa já que o clube não pretende agravar o problema físico.