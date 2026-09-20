Evandro Carvalho é reeleito presidente da FPF para novo mandato de quatro anos

Dirigente, que está à frente da Federação desde 2011, recebeu 70 votos e comandará a entidade por mais um ciclo

Evandro Carvalho, presidente da FPF (Sandy James/DP Foto)

Evandro Carvalho foi reeleito, neste domingo (20), presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF). A chapa “Compromisso com a Modernidade”, encabeçada pelo dirigente, recebeu 70 votos na eleição e garantiu mais quatro anos de mandato à atual gestão.

A votação teve o acompanhamento de Leonardo Costa, advogado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No pleito, Evandro Carvalho superou André Cortez de Albuquerque, da chapa “Nova FPF”, que recebeu nove votos, e Markus Vinícius Lebre de Oliveira, da “Federação Jovem Pra Frente”, que teve seis.

Também foram registrados dois votos nulos. Evandro está à frente da FPF desde 2011 e inicia agora um novo ciclo no comando da entidade.

Evandro afirma que novo mandato deve ser o último

Em agosto, durante entrevista ao podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, Evandro Carvalho afirmou que pretende encerrar sua trajetória à frente da Federação ao fim do novo mandato.

Segundo o dirigente, a intenção também está alinhada com sua família, diante da possibilidade de assumir um cargo na CBF.

“Minha intenção e da minha família é que, se eu for escolhido pelos clubes, seja meu último mandato para que eu possa assumir um cargo que foi colocado à disposição na CBF”, disse Evandro na ocasião.



Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão