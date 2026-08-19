Evandro Carvalho anuncia candidatura à reeleição na FPF e afirma: ‘Será meu último mandato’

Desde 2011 como presidente da entidade, dirigente participou do Podcast Futebol Diario e também comentou o interesse de Laércio Guerra no cargo

Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol (Sandy James)

Evandro de Carvalho confirmou que será novamente candidato à reeleição ao cargo de presidente da Federação Pernambucana de Futebol.



Em entrevista ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, nesta quarta-feira (19), o mandatário também afirmou que, caso seja eleito, esse será seu último mandato à frente da entidade.



“Minha intenção e da minha família é que, se eu for escolhido pelos clubes, seja meu último mandato para que eu possa assumir um cargo que foi colocado à disposição na CBF”, disse.



No cargo desde 2011, Evandro Carvalho, caso seja eleito, seguiria como mandatário da entidade máxima do futebol pernambucano até 2030.



Possível disputa com Laércio Guerra



O dirigente também comentou sobre o interesse de Laércio Guerra, presidente do Retrô, em uma candidatura ao cargo máximo da Federação.



Além de elogiar seu possível futuro adversário, Evandro Carvalho se mostrou favorável a uma disputa de bate-chapa nas eleições, que estão previstas para setembro.



“Laércio é um dos maiores empresários do futebol brasileiro e é referência em Pernambuco. É absolutamente normal e salutar que ele, ou qualquer outra pessoa, pleiteie. Ele esteve na Federação e me comunicou que gostaria de ser candidato. Eu agradeci a visita e disse que as portas estariam sempre abertas”, declarou.



Reunião do presidente do Retrô com clubes



Na última segunda-feira (17), Laércio Guerra reuniu representantes de clubes que estão envolvidos com a próxima edição do Campeonato Pernambucano.



Segundo o dirigente, 21 equipes estiveram presentes no encontro, que ganhou importância por conta da próxima eleição da FPF.



Evandro Carvalho afirmou ter sido avisado pelo presidente do Retrô sobre o encontro e se mostrou aberto às reivindicações dos clubes.



“Tivemos uma reunião após o encontro com os clubes, e ele me trouxe algumas reivindicações dos clubes. Achei todas muito boas, como movimentar a base, gerar receitas e obter recursos públicos e privados”, disse.



Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão