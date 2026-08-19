Náutico faz bom jogo, vence o Ceará nos Aflitos e se afasta do Z4 da Série B
O Timbu venceu o confronto direto por 1 a 0 nesta terça-feira (18)
Publicado: 18/08/2026 às 23:45
Partida entre Náutico x Ceará na Série B (Rafael Vieira/CNC)
Após forte pressão pelos últimos resultados, o Náutico conseguiu um respiro e se afastou da zona de rebaixamento da Série B. Na noite desta terça-feira (18), o Timbu fez um bom jogo e bateu o Ceará por 1 a 0 no estádio Esportes da Sorte Aflitos. O gol solitário da partida, válida pela 23ª rodada, foi marcado por Léo Índio, ainda no primeiro tempo.
A vitória no confronto direto fez o clube alvirrubro subir para a 14ª posição na tabela, chegando aos 30 pontos. O Vozão, por sua vez, se complicou ainda mais na briga contra o descenso, ficando na 16ª posição com 25 pontos.
O Náutico volta a campo no próximo domingo (23), quando visita o São Bernardo pela 24ª rodada. O Ceará tem próximo compromisso no sábado (22), frente ao Londrina, em casa.
O jogo
Apesar das fortes chuvas e o gramado pesado nos Aflitos, a partida iniciou em alta intensidade. O Náutico buscou se impor no começo do jogo, mas viu rapidamente o Ceará responder e chegar próximo ao gol com Renzo López, que cabeceou na pequena área e parou na intervenção do lateral Ryan em cima da linha, com apenas quatro minutos.
O Timbu assustou aos 11 minutos, quando Jean Carlos arriscou falta de longa distância e parou na defesa de Richard. Na marca dos 17, foi a vez de Igor Fernandes fazer boa jogada pelo lado esquerdo e cruzar na medida para Derek. O atacante finalizou de cabeça para a defesa do goleiro, com a bola ainda carimbando na trave.
O jogo seguiu em um ritmo acelerado nos Aflitos, com o Náutico mantendo uma maior posse de bola e o Ceará apostando em contra-ataques com velocidade. O Timbu manteve um bom volume ofensivo, finalizando novamente com Derek e Kauã Maranhão
Já na marca dos 31 minutos, Borasi desperdiçou uma grande oportunidade de gol. Na jogada, Wenderson arrancou para dentro da área e finalizou para a defesa de Richard. No rebote, Borasi teve o gol aberto para marcar, mas chutou em cima do defensor cearense.
O Timbu continuou empilhando oportunidades de gol e chegou a abrir o placar, mas a jogada foi anulada. Com 37 minutos, Derek aproveitou rebote de uma falta e empurrou para o gol, com o lance sendo impugnado pelo VAR devido ao domínio na mão do atacante.
Já nos acréscimos da primeira etapa, o alto volume de jogo deu resultado para o Náutico. Com 53 minutos, Jean Carlos cobrou falta para dentro da área e Léo Índio cabeceou com categoria no canto do goleiro, abrindo o marcador nos Aflitos e fazendo jus à produção alvirrubra em campo.
Segundo tempo
O Náutico voltou em um ritmo mais baixo após o intervalo, valorizando o resultado construído. O Ceará promoveu mudanças na equipe e buscou a iniciativa do ataque, assustando pela primeira com Melk, aos sete minutos. O Náutico respondeu e levou perigo com finalização de Samuel, na marca dos 13.
Buscando retomar o ímpeto na partida, o técnico Hélio dos Anjos acionou o zagueiro Wanderson e o atacante Vinícius, que voltou a atuar após quase dois meses lesionado. Pouco tempo depois, também vieram a campo Auremir, Caio Soares e Victor Andrade.
Apesar de ter menos a posse de bola, o Náutico seguiu controlando o resultado e sofrendo poucos riscos do ataque cearense. O Vozão chegou com perigo apenas aos 31 minutos, com chute para fora de Matheus Araújo.
O segundo tempo seguiu pouco movimentado e sem grande inspiração ofensiva de ambos os lados. O Náutico protegeu o resultado feito na primeira etapa e viu o goleiro Muriel ser um mero espectador na etapa complementar.
Ficha do jogo
Náutico: 1
Muriel, Reginaldo, Léo Índio, Igor Fernandes e Ryan (Wanderson); Samuel (Auremir), Wenderson (Caio Soares) e Jean Carlos; Borasi (Vinícius), Derek (Victor Andrade) e Kauã Maranhão. Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.
Ceará: 0
Richard (Matheus Nogueira), Rafael Ramos (Giulio), Gabriel Silva, Luizão e Sávio; João Gabriel, Júlio César (Aloísio) e Melk (Matheus Araújo); Nico Ferreira, Lucca (Lucas Mugni) e Renzo López. Técnico: Daniel Paulista.
Gol: Léo Índio (53’ / 1T)
Cartões amarelos: Kauã Maranhão, Reginaldo, Caio Soares, Wanderson, Jean Carlos (Náutico); Matheus Araújo (Ceará)
Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos (Recife-PE)
Competição: Campeonato Brasileiro da Série B
Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
Assistentes: Schumacher Marques Gomes e Rafael Guedes de Lima (ambos de PB)
VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)
Público: 3.383
Renda: R$ 86.126
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