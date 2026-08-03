Quem sobe? Podcast Futebol Diario estreia debatendo chances de Sport, Náutico e Santa Cruz

Futebol Diario estreia nesta segunda (3/8), ao vivo, a partir das 10h no Canal do Diario de Pernambuco no Youtube - Diario de Pernambuco TV

Equipe de Esportes do DP está pronta para novo Podcast (Maurício Ferry/DP Foto )

Quem vai conseguir o acesso no Campeonato Brasileiro, Sport, Náutico ou Santa Cruz? Os três, dois, um deles ou nenhum? Esse será o tema principal do Futebol Diario, novo Podcast do Diario de Pernambuco. O programa estreia nesta segunda (3/8), ao vivo, a partir das 10h no Canal do Diario de Pernambuco no Youtube - Diario de Pernambuco TV.

Na estreia, a formação será 100% com a equipe do DP Esportes: Marcos Leandro (apresentação), Gustavo Lucchesi, Carlos Lopes e Beto Lago (comentaristas). A escalação será diferente ao longo da semana, com a participação também de convidados. O programa vai envolver também os repórteres da equipe esportiva, Igor Fonseca, Caio Antunes, Gabriel Farias e Raphael Brasil.

O programa terá duração de 40 minutos, com direito a prorrogação, de segunda a sexta-feira. O foco será o futebol pernambucano, principalmente a luta de Sport, Náutico e Santa Cruz no Campeonato Brasileiro das Séries B e C. O Futebol Diario será composto de quadros que vão definir o desenvolvimento dos temas selecionados para cada episódio. E, claro, você internauta terá voz com interação em tempo real através das mensagens no chat.

“Tivemos uma experiência muito positiva durante a Copa do Mundo com o programa Diario da Copa. Com o fim do Mundial, agora é a vez do futebol pernambucano recuperar o centro das atenções. Contamos com a parceria do público para que seja um programa leve, mas com muita informação e debate”, destacou Marcos Leandro.

