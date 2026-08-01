Santa Cruz aposta em campanha como visitante na Série C para encarar o Botafogo-PB

Apesar das oscilações em casa, o Santa Cruz ostenta grande campanha longe dos seus domínios na Terceirona

Edson Miranda, zagueiro do Santa Cruz (Tiago Winter)

Após ser derrotado pelo Figueirense na Arena Pernambuco, o Santa Cruz volta a ter uma longa pausa sem jogos na Série C. A Cobra Coral só volta a campo no próximo sábado (8), quando visita o Botafogo-PB pela 16ª rodada.

Para recuperar a boa fase, o Tricolor do Arruda aposta em sua campanha como visitante na competição. Apesar das oscilações em casa, o Santa Cruz ostenta alto aproveitamento longe dos seus domínios.

Depois de 15 rodadas disputadas, a Cobra Coral conta com a 2ª melhor campanha na condição de visitante, ficando atrás apenas da Inter de Limeira. Em oito jogos, o clube tricolor conta com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, possuindo um aproveitamento de mais de 58%.

O time do técnico Cristian de Souza, aliás, vem de uma sequência de três vitórias seguidas fora de casa, superando Brusque, Paysandu e Barra-SC no recorte.

A última derrota coral longe de Pernambuco aconteceu ainda no dia 2 de maio, na 5ª rodada, para o Guarani. Na ocasião, a equipe ainda era treinada pelo técnico Claudinei Oliveira.

Tentando equilibrar campanhas distintas de acordo com o cenário, o Santa Cruz ocupa a 5ª posição na tabela da Terceirona, com 24 pontos somados. O jogo contra o Botafogo-PB marca um confronto direto, já que o Belo é o 3º lugar, com 25 pontos.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

