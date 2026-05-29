21ª Corrida das Pontes do Recife acontece no próximo domingo (31) com retorno da Ponte Giratória

Tradicional corrida de rua da capital pernambucana entra na reta final de inscrições e deve reunir cerca de 5 mil participantes

Corrida das Pontes do Recife (Divulgação)

A tradicional Corrida das Pontes do Recife chega à sua 21ª edição no próximo domingo (31), consolidada como uma das provas de rua mais importantes do calendário esportivo pernambucano. Com largada prevista para as 6h, no Forte do Brum, no Bairro do Recife, o evento deve reunir cerca de 5 mil participantes entre corredores e caminhantes.

A principal novidade deste ano é o retorno da Ponte Giratória ao percurso oficial dos 10 quilômetros. O trecho, que fez parte das primeiras edições da prova, volta a integrar o trajeto original, resgatando uma das marcas históricas da competição que atravessa alguns dos principais cartões-postais da capital pernambucana.

A programação contempla as provas de corrida de 5 km e 10 km, caminhada de 5 km, corrida especial de 10 km para pessoas com deficiência e a já tradicional Corrida das Pontinhas, destinada ao público infantil.

As inscrições seguem abertas nas modalidades de corrida e caminhada e entram na reta final. Os interessados podem se inscrever por meio do site oficial da prova, além das plataformas Ticket Sports e Minhas Inscrições. Participantes com 60 anos ou mais têm direito a desconto de 50% no valor da inscrição.

A disputa dos 10 quilômetros contará novamente com a presença de atletas de elite nacionais e internacionais. Entre os destaques confirmados estão os quenianos Alfred Kiplangat Ngeno e Nacy Cheptegei, nas provas masculina e feminina, respectivamente. O Brasil será representado por nomes como Ubiratan José dos Santos e Maria de Lourdes Ferreira de Souza. Já nos 5 quilômetros, Wellington Leite de Oliveira dos Santos buscará seguir os passos do pai, Ubiratan, um dos principais nomes da modalidade no país.

A Corrida das Pontes do Recife é organizada pela JJS Eventos, com apoio da Federação Pernambucana de Atletismo e patrocínio da Prefeitura do Recife.

Legado de José João da Silva

Idealizador da Corrida das Pontes do Recife, José João da Silva construiu uma trajetória marcada por feitos históricos no atletismo brasileiro. Pernambucano, ganhou projeção nacional ao conquistar o bicampeonato da Corrida Internacional de São Silvestre, uma das mais tradicionais provas de rua da América Latina.

Após encerrar a carreira de atleta, José João expandiu sua contribuição ao esporte por meio da JJS Eventos, empresa responsável pela realização de importantes corridas do calendário nacional. Além da Corrida das Pontes do Recife, a organizadora promove competições consagradas como o Troféu Cidade de São Paulo, disputado anualmente no aniversário da capital paulista, e o Troféu Independência do Brasil, realizado tradicionalmente em 7 de setembro, no Parque da Independência.

21ª Corrida das Pontes do Recife

Data: 31 de maio de 2026

Local: Forte do Brum, Recife

Horário da largada: 6h

Inscrições: www.corridadaspontesdorecife.com.br, Ticket Sports e Minhas Inscrições

Informações: (11) 5041-4598