Etiene Medeiros conquista ouro no Maria Lenk e celebra retorno às piscinas

Pernambucana venceu os 50m costas no Troféu Maria Lenk e destacou emoção pelo retorno às competições após três anos

Etiene Medeiros conquista ouro no Troféu Maria Lenk de Natação (Igor Bione/etienemedeiros.com)

A pernambucana Etiene Medeiros voltou ao topo! A nadadora conquistou, nesta quinta-feira (21), a medalha de ouro nos 50 metros costas do Troféu Maria Lenk, disputado no Rio de Janeiro. Com o tempo de 28s43, Etiene celebrou não apenas a vitória, mas também todo o significado do retorno às piscinas depois da maternidade e de um longo período longe da rotina intensa de treinos.

Etiene havia anunciado em janeiro seu retorno ao esporte profissional com foco nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Aos 34 anos, mãe do de Kaleu, a nadadora, defendendo o Sesi-SP, volta a colocar seu nome em uma das principais competições da modalidade no país.

Emocionada após a prova, a pernambucana destacou o apoio da família e das pessoas que vêm contribuindo para sua reconstrução no esporte.

“Agora, sou mãe e atleta de alta performance e, desde que voltei, conto com muita ajuda para levar esse projeto adiante. Meus pais, meu marido estão sempre nos treinos, dando apoio, cuidando do Kaleu para que eu possa me dedicar. E um agradecimento especial também ao Sesi, pelo apoio nesse retorno. Sou muito grata por tudo”, afirmou.

Etiene também falou sobre o simbolismo da conquista em sua trajetória. Campeã mundial dos 50m costas em Budapeste, em 2017, a nadadora vê justamente nessa prova a principal esperança para buscar uma nova participação olímpica, agora com a inclusão da modalidade no programa dos Jogos de Los Angeles.

“Os 50m costas representam para mim toda a minha trajetória. E, agora, encarando tudo o que se tem de encarar quando se aceita voltar. Três anos sem fazer nada, simplesmente eu andava de bicicleta e tive um filho maravilhoso. Então ter a coragem de voltar assim, é uma reconstrução. Muita coisa mudou e tenho muita coisa ainda para reconstruir”, declarou.

Etiene é a primeira brasileira campeã mundial em piscina longa. Foi duas vezes vice-campeã mundial, nos 50m costas, e soma seis medalhas em Mundiais em piscina curta.

A pernambucana volta às piscinas já nesta sexta-feira (22), quando disputa a final dos 50m livre no Troféu Maria Lenk.