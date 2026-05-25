Italo Ferreira é campeão de etapa da WSL na Nova Zelândia e assume liderança do ranking

Italo Ferreira, sufista brasileiro (Rambo Estrada/WSL)

Com um desempenho impecável no mar, o brasileiro Italo Ferreira venceu neste domingo, 24, a quarta etapa do Circuito Mundial de surfe (WSL), em Manu Bay, na Nova Zelândia. O campeão olímpico superou o australiano Morgan Cibilic na final, com um placar somado de 17.50 a 15.80, e assumiu a liderança do ranking mundial.

O protagonismo da Brazilian Storm na classificação também se destaca: Miguel Pupo surge na segunda colocação, Gabriel Medina ocupa o terceiro lugar e Yago Dora fecha o top 4.

A bateria que definiu o título para o surfista potiguar foi marcada pelo início movimentado, que praticamente definiu a disputa. Cibilic chegou a alcançar uma nota 8.90 e pressionou Italo, mas o brasileiro respondeu com uma sequência de aéreos e conseguiu um 9.33 dos juízes.

O australiano assumiu uma postura mais cautelosa, selecionando melhor suas ondas pois precisava de uma nota superior a 9 para voltar à liderança. Por sua vez, o brasileiro seguiu buscando ondas para ampliar sua vantagem, o que acabou não sendo necessário.

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"Quando vi essa etapa entrando no circuito, pensei: 'Essa pode ser a minha'. Tenho surfado muito e me dedicado bastante. Estou há dois meses na estrada, longe do meu filho e da minha esposa, então coloquei toda minha energia nesse evento", comentou Italo Ferreira, logo após a vitória.

"É muito bom voltar ao topo, mas é um longo ano, uma longa jornada. Estou aprendendo novas formas de colocar meu jogo com o (técnico) Leandro (Dora) e espero seguir vencendo baterias e competições", completou.

O caminho para o título não foi fácil. Na semifinal, Italo derrotou o compatriota Yago Dora em uma bateria que chegou a ser suspensa após um fotógrafo da WSL ser atacado por um animal marinho. Após o retorno dos surfistas ao mar, o potiguar levou a melhor com 15.10 a 13.33 no placar. Mais cedo, nas quartas de final, Yago Dora tirou a primeira nota 10 da temporada.