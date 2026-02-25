Rede CT seleciona nove instituições pernambucanas para capacitação na área de projetos esportivos

Capacitação gratuita é voltada para elaboração de projetos para a Lei de Incentivo ao Esporte; recurso federal é essencial para subsistência de OSC's com projetos de interesse social

Projeto busca capacitar OSCs com projetos esportivos de interesse social para captar recursos da Lei Federal de Incentivo ao Esporte (Divulgação)

Nove Organizações da Sociedade Civil (OSC's) com sede em Pernambuco foram selecionadas para capacitação gratuita da Rede CT- Capacitação e Transformação, voltada para elaboração de projetos para a Lei Federal de Incentivo ao Esporte (LIE). Em seu terceiro ano de existência, a iniciativa selecionou 124 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para o projeto.

De acordo com a Rede CT, a iniciativa projeto busca combater a desigualdade na distribuição de verbas esportivas no Brasil. Segundo dados do Painel do Esporte de 2025, as regiões Sul e Sudeste ainda concentram 86% dos recursos públicos captados via LIE. O resultado da seleção está disponível no site da instituição.

Para Alceu Campos Neto, diretor executivo do Instituto Futebol de Rua (FdR), uma das instituições realizadoras da Rede CT, dar início ao terceiro ano do projeto prova que capacitar empreendedores sociais em regiões ainda pouco contempladas pela LIE transforma vidas e gera oportunidades. Em 2026, aliás, o Instituto Futebol de Rua completa 20 anos de atividade.

“Desde o início do nosso trabalho no Instituto Futebol de Rua em 2006, já levamos oportunidades, cidadania e novas perspectivas a mais de 74 mil jovens e adolescentes em todos os estados do Brasil, atuando em mais de 150 municípios. Hoje, por meio da Rede CT, que fazemos em parceria com a Igapó, podemos expandir nosso alcance, trocando conhecimento e inspirações para organizações das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste que procuram fazer a diferença junto às comunidades em seus territórios”, afirma Campos Neto.

O Projeto CT oferece 32 horas de capacitação estruturada em oito módulos que abrangem desde a introdução ao mecanismo da Lei de Incentivo e elaboração de projetos até a execução, prestação de contas, gestão financeira e comunicação institucional. Além do conteúdo técnico, a formação inclui temas como equidade e captação de recursos, oferecendo materiais didáticos digitais, encontros on-line para tirar dúvidas e um ambiente de troca entre as organizações selecionadas.

Em 2026, a Rede CT promoverá ainda encontros presenciais nas regiões de atuação, oferecendo mais informações a respeito da estruturação de projetos e temas relacionados à LIE. Também serão realizadas novas ações envolvendo empoderamento feminino em projetos sociais e uma websérie que apresentará a trajetória das organizações participantes.

As instituições aprovadas para o ciclo de 2026 devem realizar a matrícula obrigatória até o dia 27 de fevereiro, através de um link que será enviado por e-mail. Em caso de surgimento de vagas remanescentes, a convocação de suplentes seguirá a ordem de classificação.

Sobre a Rede CT- Capacitação e Transformação

Com o objetivo de descentralizar a distribuição de recursos da Lei de Incentivo ao Esporte, a Rede CT atua, há três anos, na capacitação de OSCs nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. A instituição conta com patrocínio master do Itaú, bem como patrocínios da B3, a bolsa de valores brasileira, e do Instituto Aegea.

Desde 2024, a instituição já capacitou mais de 650 organizações, impactando mais de 450 mil pessoas. Ao todo, 264 OSCs contempladas pela mentoria especializada chegaram a submeter projetos às Leis de Incentivo ao Esporte.