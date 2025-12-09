Projeto de capacitação gratuita para organizações com projetos esportivos abre inscrições

Iniciativa atua nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste; no ciclo de 2026, 100 organizações serão selecionadas para capacitação gratuita

Projeto visa descentralizar acesso aos recursos da Lei de Incentivo ao Esporte (Rede CT/divulgação)

Estão abertas as inscrições para o projeto de formação da Rede CT- Capacitação e Transformação voltado para Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que tenham iniciativas ligadas a projetos esportivos. A iniciativa busca promover a democratização do acesso à Lei Federal de Incentivo ao Esporte (LIE) e ofereceu capacitação gratuita a instituições do setor nos últimos dois anos. As inscrições ficam abertas até o dia 12 deste mês e podem ser realizadas no site da Rede CT.

No ciclo de 2026, serão selecionadas 100 organizações sociais das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. “A distribuição de recursos da Lei de Incentivo ao Esporte ainda é muito concentrada no Sul e no Sudeste. Nossa intenção é descentralizar o processo de captação, para que instituições das regiões que mais precisam possam acessá-los”, afirma a coordenadora de mobilização da Rede CT, Maria Cecília Costa.

A capacitação terá duração de 32 horas e será dividida em oito módulos. Dentre as temáticas abordadas, estarão técnicas de elaboração e execução de projetos, além de lições de comunicação institucional, prestação de contas, captação de recursos e gestão financeira.

Ao final da capacitação, um grupo de 60 organizações participantes será contemplado pela mentoria da Rede CT, uma segunda etapa do processo formativo. Nela, as instituições recebem acompanhamento técnico próximo e personalizado, desde a estruturação das propostas até a preparação para apresentá-las a potenciais patrocinadores.

Podem concorrer à seleção organizações da sociedade civil sem fins lucrativos cujo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) complete um ano até dia 31 de agosto de 2026. Além disso, as instituições precisam ter estatuto social com finalidade esportiva, portfólio com comprovação das atividades esportivas promovidas e CNPJ registrado nas regiões do país contempladas pelo Projeto CT.

O resultado da seleção será divulgado no dia 3 de fevereiro, também no site da Rede CT. As atividades terão início no dia 2 de março de 2026.

Sobre a Rede CT- Capacitação e Transformação

O projeto Rede CT – Capacitação e Transformação é uma iniciativa do Instituto Futebol de Rua, do Nexo Investimento Social e da Rede Igapó, com patrocínio do Itaú, do Instituto AEGEA e da B3, a bolsa de valores brasileira. Seu objetivo é o de descentralizar o acesso aos recursos da LIAE a partir da capacitação de OSCs com projetos sociais esportivos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Serviço

Seleção 2026

Inscrições: até 12 de dezembro, no site da Rede CT.

Participação gratuita