Recife Mariners lança rifa solidária para viabilizar participação no National Bowl 2025

Recife Mariners, time de futebol americano (Jayme Marques/Recife Mariners)

O Recife Mariners iniciou uma campanha solidária para garantir a viagem da equipe à final do National Bowl, principal competição do futebol americano nacional. Representando Recife, Pernambuco e todo o Nordeste, o time, que é o atual campeão brasileiro, defende o título no dia 6 de dezembro, a partir das 17h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, contra os donos da casa, o Coritiba Crocodiles.

Tricampeã nordestina, a equipe lançou uma rifa oficial para ajudar a custear a logística da viagem, com prêmio principal de uma moto elétrica PT3 da Shineray, patrocinadora do Time da Cidade. Quem adquirir cinco rifas ou mais também concorre a duas jerseys personalizadas e dois copos térmicos oficiais do clube. O sorteio será realizado no dia 10 de dezembro, às 18h, com transmissão ao vivo pelo Instagram. O número da sorte corresponde ao número do pedido, e múltiplas compras aumentam as chances de ganhar.

Segundo o presidente do Recife Mariners, Roberto Lemos, o apoio da torcida e de parceiros é decisivo neste momento. “Chegar à final nacional é resultado de muitos anos de trabalho e dedicação. Agora, precisamos transformar esse sonho em realidade e levar nossos atletas a Curitiba. Cada rifa comprada faz diferença e fortalece esse projeto que representa o Nordeste inteiro no esporte.”

Além de contribuir com a rifa, torcedores, parceiros e apoiadores podem ajudar compartilhando a iniciativa ou conectando a equipe com empresas interessadas em apoiar o Mariners por meio de cotas pontuais de patrocínio para a final. O link oficial da rifa está disponível em: recifemariners.com.br/rifa-brasil-bowl

Sobre o Mariners

Fundado em 2005, o Recife Mariners é referência no futebol americano do Nordeste e conta com o apoio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Pernambuco. O projeto tem patrocínio da Copergás. Em dezembro de 2024, o time conquistou o primeiro título nacional ao vencer o Galo Futebol Americano, equipe do Atlético Mineiro, em jogo disputado na Arena de