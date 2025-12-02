Recife Mariners lança rifa solidária para viabilizar participação no National Bowl 2025
Marinheiros disputam o título nacional no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, contra o Coritiba Crocodiles
Publicado: 02/12/2025 às 09:45
Recife Mariners, time de futebol americano (Jayme Marques/Recife Mariners)
O Recife Mariners iniciou uma campanha solidária para garantir a viagem da equipe à final do National Bowl, principal competição do futebol americano nacional. Representando Recife, Pernambuco e todo o Nordeste, o time, que é o atual campeão brasileiro, defende o título no dia 6 de dezembro, a partir das 17h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, contra os donos da casa, o Coritiba Crocodiles.
Segundo o presidente do Recife Mariners, Roberto Lemos, o apoio da torcida e de parceiros é decisivo neste momento. “Chegar à final nacional é resultado de muitos anos de trabalho e dedicação. Agora, precisamos transformar esse sonho em realidade e levar nossos atletas a Curitiba. Cada rifa comprada faz diferença e fortalece esse projeto que representa o Nordeste inteiro no esporte.”
Além de contribuir com a rifa, torcedores, parceiros e apoiadores podem ajudar compartilhando a iniciativa ou conectando a equipe com empresas interessadas em apoiar o Mariners por meio de cotas pontuais de patrocínio para a final. O link oficial da rifa está disponível em: recifemariners.com.br/rifa-brasil-bowl
Sobre o Mariners
Fundado em 2005, o Recife Mariners é referência no futebol americano do Nordeste e conta com o apoio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Pernambuco. O projeto tem patrocínio da Copergás. Em dezembro de 2024, o time conquistou o primeiro título nacional ao vencer o Galo Futebol Americano, equipe do Atlético Mineiro, em jogo disputado na Arena de