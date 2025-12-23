Kansas City Chiefs aprovam nova casa coberta e vão se mudar em 2031

Kansas City Chiefs vai deixar o seu atual estádio, o Arrowhead Stadium. (Divulgação)

O Kansas City Chiefs cruzará o estado de Missouri e terá uma nova casa do outro lado da fronteira, em Kansas. Depois de mais de 50 anos atuando no Arrowhead Stadium, com capacidade para mais de 76 mil torcedores, a franquia confirmou na última segunda-feira (22) à noite que construirá uma nova casa, coberta e avaliada em mais de US$ 3 bilhões, onde espera mandar seus jogos da NFL, a liga de futebol americano, a partir de 2031.

Com um aporte de US$ 2,4 bilhões de Kansas para arcar com 60% do valor previsto para a nova casa, a franquia acabou com as especulações sobre a troca de estádio e oficializou a mudança para daqui a seis temporadas."O local dos jogos dos Chiefs vai mudar", confirmou o proprietário dos Chiefs, Clark Hunt, após a reunião da última segunda-feira com os futuros investidores. "Mas algumas coisas não vão mudar. Nossos torcedores continuarão sendo os mais barulhentos da NFL, nossos jogos continuarão sendo o melhor lugar do mundo para fazer churrasco antes das partidas, e nossos jogadores e treinadores estarão prontos para competir por campeonatos, porque dentro e fora de campo, somos grandes sonhadores e estamos prontos para o próximo capítulo."A nova casa fica somente 48 quilômetros distante do Arrowhead Stadium, o que não deve impedir os torcedores do Missouri de continuarem prestigiando a equipe depois de ver outras duas franquias deixarem o estado ao longo da história: o Cardinals e os Rams, ambos instalados na cidade de St. Louis.Ela ficará bastante próxima ao Kansas Speedway e a um distrito comercial conhecido como The Legends. A área inclui o Children's Mercy Park, casa do Sporting Kansas City, clube da MLS, e o Legends Field, do time de beisebol Kansas City Monarchs, da liga secundária.O governador Mike Kehoe vinha lutando para que a mudança não fosse confirmada e chegou a disponibilizar 50% do valor de custo do novo estádio para que o Arrowhead Stadium recebesse cobertura Ainda ofereceu US$ 50 milhões em créditos fiscais para que a franquia permanecesse no Missouri, mas acabou vencido. Outros políticos também lutavam contra a troca."Anos atrás, quando eu era criança, minha família ficou sem-teto por um tempo e moramos em um motel não muito longe do estádio", relembrou Quinton Lucas, prefeito de Kansas City, no Missouri, logo após o anúncio da equipe. "Eu sabia que passávamos por dificuldades, mas acreditava que nada era mais legal do que morar a um pulo do que eu considerava, e ainda considero, o melhor estádio de futebol americano", seguiu, triste."Assim como muitos pais no Reino dos Chiefs, minha mãe solteira juntou o dinheiro que pôde para me levar ao Arrowhead para o meu primeiro jogo, na arquibancada superior do nível 300 para uma derrota por 30 a 7 na pré-temporada contra o Buffalo Bills em 1993. Desde então, sou fã de carteirinha", completou, sem detalhar se estará na nova casa, que sai de Kansas City para o Kansas.Eliminado antes dos playoffs da atual temporada após 10 anos seguidos na fase final, erguendo o Super Bowl três vezes (2019, 2022 e 2023) - tem quatro títulos na história - os Chiefs fecham a temporada sem o quarterback Patrick Mahomes, que sofreu grave lesão de ligamento cruzado (LCA) no joelho esquerdo e deve parar por até 10 meses.