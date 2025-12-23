Ceia sob controle! Guardiola vai pesar atletas na volta do Natal

Pep Guardiola, técnico do Manchester City (DARREN STAPLES / AFP)

Os jogadores do Manchester City terão que se pesar após o Natal para garantir que não estejam exagerando na comida durante as festas, em meio a alertas do técnico Pep Guardiola de que isso pode resultar na perda de peso.

Mas Guardiola é conhecido por ser exigente e revelou na penúltima rodada (22) que seus jogadores estavam acima do peso antes de uma breve pausa em Natal.

"Todos os jogadores farão uma pesagem", disse o treinador. "Será no dia 25 e verificarei quantos quilos ganharam, [para ver se] estão acima do peso ideal."

"Então eles vão comer, e depois de três dias, quero ver como eles voltam. Eles podem comer, mas quero controlá-los", acrescentou.

Guardiola alertou que os jogadores que retornarem ao clube acima do peso ideal não viajarão para enfrentar o Nottingham Forest em 27 de dezembro.

"Imagine um jogador que está perfeito agora, mas que engorda três quilos de cada vez. Ele vai acabar em Manchester", alertou.

O treinador espanhol enfatiza que também é importante que os jogadores descansem durante um período adequado, enquanto vão a Barcelona para um breve descanso.

"Os jogadores precisam passar um tempo com suas famílias e jogar futebol. Isso é ótimo. Para eles, ver o treinador todos os dias é muito difícil", disse.

Guardiola também negou um dia de folga aos seus jogadores após a vitória de sábado, insatisfeito com o nível de desempenho da equipe, apesar da quinta vitória consecutiva fora da liga.

"Os jogadores vão me pedir um dia de folga. Eu disse: 'Não, porque vocês não estão jogando bem o suficiente'", continuou.

"Agora, no domingo, recuperação, treino para os jogadores que não estão em forma e, após três dias de descanso, eles terão dois dias para se preparar para o jogo contra o Nottingham Forest", concluiu.

