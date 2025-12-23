Ceia sob controle! Guardiola vai pesar atletas na volta do Natal
Treinador do Manchester City, conhecido pelo jeito linha dura, afirmou que não vai permitir que atletas voltem "três quilos" acima do peso
Publicado: 23/12/2025 às 10:43
Pep Guardiola, técnico do Manchester City (DARREN STAPLES / AFP)
Os jogadores do Manchester City terão que se pesar após o Natal para garantir que não estejam exagerando na comida durante as festas, em meio a alertas do técnico Pep Guardiola de que isso pode resultar na perda de peso.
Mas Guardiola é conhecido por ser exigente e revelou na penúltima rodada (22) que seus jogadores estavam acima do peso antes de uma breve pausa em Natal.
"Todos os jogadores farão uma pesagem", disse o treinador. "Será no dia 25 e verificarei quantos quilos ganharam, [para ver se] estão acima do peso ideal."
"Então eles vão comer, e depois de três dias, quero ver como eles voltam. Eles podem comer, mas quero controlá-los", acrescentou.
Guardiola alertou que os jogadores que retornarem ao clube acima do peso ideal não viajarão para enfrentar o Nottingham Forest em 27 de dezembro.
"Imagine um jogador que está perfeito agora, mas que engorda três quilos de cada vez. Ele vai acabar em Manchester", alertou.
O treinador espanhol enfatiza que também é importante que os jogadores descansem durante um período adequado, enquanto vão a Barcelona para um breve descanso.
"Os jogadores precisam passar um tempo com suas famílias e jogar futebol. Isso é ótimo. Para eles, ver o treinador todos os dias é muito difícil", disse.
Guardiola também negou um dia de folga aos seus jogadores após a vitória de sábado, insatisfeito com o nível de desempenho da equipe, apesar da quinta vitória consecutiva fora da liga.
"Os jogadores vão me pedir um dia de folga. Eu disse: 'Não, porque vocês não estão jogando bem o suficiente'", continuou.
"Agora, no domingo, recuperação, treino para os jogadores que não estão em forma e, após três dias de descanso, eles terão dois dias para se preparar para o jogo contra o Nottingham Forest", concluiu.