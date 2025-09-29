Paulo Soares, o 'Amigão', morre aos 63 anos

Paulo Soares dividiu bancada do SportsCenter com Antero Greco, que faleceu em maio de 2024

Paulo Soares apresentou o SportsCenter na ESPN. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Morreu, nesta segunda-feira (29), o jornalista e apresentador de TV Paulo Soares, também conhecido como o 'Amigão', aos 63 anos. O velório de Paulo Soares acontece nesta segunda, em São Paulo.

Paulo dividia a bancada do 'SportsCenter', programa da ESPN com Antero Greco, que faleceu em maio de 2024 após um tumor cerebral.

A informação foi confirmada pelo jornalista Alex Tseng, da ESPN, em uma publicação nas redes sociais.

"Descanse, Paulo. Você lutou bravamente. Ficam as lembranças, longas conversas, risadas… Gratidão por tudo nesses quase 40 anos de amizade.", escreveu no X (antigo Twitter).