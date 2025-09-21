Inclusão: ação social promove visita de crianças atípicas aos barcos da Refeno

Crianças atípicas visitam barcos da Refeno (André Rick/Cabanga)

Barcos que vão participar da 36ª edição da Regata Internacional Recife Fernando de Noronha (Refeno) receberam, neste domingo (21/09), a visita especial de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down e outras condições. A ação social foi realizada na sede do Cabanga Iate Clube de Pernambuco.

O evento começou com um café da manhã e também contemplou um passeio de barco até o Marco Zero do Recife. No final, as 22 crianças ainda receberam brinquedos lúdicos. Vários comandantes se envolveram na atividade, como Carla Lopes, do veleiro Pura Vida (embarcação 100% feminina); Fernanda Mondadori, do dinamarquês Odara; Rogério da Fonte (Mina); e tripulantes de outros barcos, como o argentino Intrepid (Raul Revora e Paula Rautenstrauch); Shamannes, da Austrália (Frank Roberts e Qamar Schuyler) e Saba (Rogerio Nickel).



"Um projeto como esse tem várias camadas. Meus filhos amaram, ficaram encantados com o contato com o barco, que a gente só vê nos filmes. É uma iniciativa extremamente importante, pois são novos conhecimentos, em um ambiente completamente diferente, em contato com a natureza. Junto com outras crianças neuroatípicas dividindo o mesmo espaço", destacou Neuza Carla, mãe de duas crianças atípicas.

"As crianças gostaram muito. Elas voltam transformadas desse passeio. Para melhor", afirmou Karine Dutra, fonoaudióloga e mãe de uma criança atípica.

Presente na ação, o Diretor de Vela Oceânica do Cabanga e da Refeno, Walter Neukranz, enfatizou que são ações como essa que fazem a Refeno ser muito mais do que uma regata. "É muito gratificante elaborar esse projeto de valorização e inclusão, promovendo essa interação com a natureza em um ambiente novo para as crianças e também para os pais", disse Walter Neukranz.

A ação, do Instituto Cabanga de Responsabilidade Social, Cabanga e Refeno, foi acompanhada por profissionais de saúde, como a fonoaudióloga Ana Catarina, a terapeuta ocupacional Andrea Oliveira, e a psicóloga Débora Carvalho.

A REGATA

Nesse ano, a Refeno conta com 100 barcos confirmados e 12 pré-inscritos. São veleiros de 16 estados do Brasil e mais quatro países estrangeiros. São três argentinos: San Salvador, Huyara e Intrepid. Da Espanha, o Aliena está na disputa. Também da Europa, tem o Odara (Dinamarca). E da Oceania, o Shamaness estreia representando a Austrália. A partida das 300 milhas (560 km) até o Arquipélago será no dia 27 de setembro, direto do Marco Zero do Recife.