Pernambucano Cléber André conquista o bicampeonato da Copa das Nações com a Seleção Brasileira de Futsal

Pernambucano Cléber André, ala da Seleção Brasileira de Futsal (Divulgação)

A Seleção Brasileira de futsal confirmou o favoritismo e conquistou o bicampeonato da Copa das Nações, em Brasília. Na decisão, o Brasil venceu a Polônia por 2 a 1 e ergueu o troféu diante da torcida, garantindo o segundo título na segunda edição do torneio.

Entre os destaques do elenco comandado por Marquinhos Xavier esteve o pernambucano Cléber André, ala natural do Recife que deixou sua marca na vitória por 3 a 1 sobre a Guatemala, pela segunda rodada da fase de grupos. Esse foi o primeiro título que o jogador conquistou com a Seleção Brasileira de futsal, pela qual voltou a defender após ser convocado pela última vez no final de 2023.

“Fico muito feliz por poder conquistar esse título com a Seleção, representando meu país. Foi uma competição especial, com jogos de alto nível, e conseguimos demonstrar mais uma vez a força do nosso grupo e do futsal brasileiro. Agora é comemorar e seguir trabalhando para continuar vivendo momentos como esse”, destacou o recifense.

Contratação mais cara da história do futsal, Cléber André defende atualmente o Al Qadsiah, da Arábia Saudita. Em sua primeira temporada pelo clube, o ala foi artilheiro e líder de assistências, além de ter sido eleito MVP do Torneio Ramadan. Antes disso, conquistou duas edições da UEFA Futsal Champions League (2022/23 e 2023/24) e um Mundial de Clubes pelo Palma, da Espanha. No Brasil, defendeu o Atlântico, de Erechim (RS), e, na base, teve passagens por Náutico, Santa Cruz e Sport.