Brasileiro de Ginástica: Quem são as representantes de Pernambuco na competição?
A competição nacional acontecerá no Geraldão, em Recife
Publicado: 03/09/2025 às 08:52
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão (Rafael Vieira/DP Foto)
O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística se inicia neste domingo (31), no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), em Recife. A competição vai do dia 31 de agosto até o dia 7 de setembro e está dividida em duas categorias: infantil e adulta, com a infantil tendo inicio no domingo (31) e a adulta na quinta-feira (04)
Categoria infantil
-Emanuelle Silva - 10 anos - Bello Salto
-Isa Cavalcanti - 12 anos - Bello Salto
-Maria Carolina Farias - 11 anos - Bello Salto
Categoria adulta
-Giovanna Botelho - 13 anos - Bello Salto
-Raissa Barros - 22 anos - CGEM-PE
Em seu instagram, a Confederação Brasileira de Ginástica divulgou o esquema de ingressos. Explicando que a entrada será gratuita, com check-in realizado no aplicativo SYMPLA + 1kg de alimento não perecível que deve ser entregue na entrada do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), no dia do evento.