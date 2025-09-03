Brasileiro de Ginástica: Quem são as representantes de Pernambuco na competição?

Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão (Rafael Vieira/DP Foto)

O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística se inicia neste domingo (31), no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), em Recife. A competição vai do dia 31 de agosto até o dia 7 de setembro e está dividida em duas categorias: infantil e adulta, com a infantil tendo inicio no domingo (31) e a adulta na quinta-feira (04)

Acontecendo em Recife, os pernambucanos já terão para quem enviar sua torcida no torneio. A competição terá a presença de cinco pernambucanas que levarão a ginástica pernambucana para o torneio nacional. São elas:

Categoria infantil

-Emanuelle Silva - 10 anos - Bello Salto

-Isa Cavalcanti - 12 anos - Bello Salto

-Maria Carolina Farias - 11 anos - Bello Salto

Categoria adulta

-Giovanna Botelho - 13 anos - Bello Salto

-Raissa Barros - 22 anos - CGEM-PE

Em seu instagram, a Confederação Brasileira de Ginástica divulgou o esquema de ingressos. Explicando que a entrada será gratuita, com check-in realizado no aplicativo SYMPLA + 1kg de alimento não perecível que deve ser entregue na entrada do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), no dia do evento.

