GINÁSTICA

Brasileiro de Ginástica: Saiba quais atletas renomados competirão no torneio

A competição se inicia neste domingo (31), com a categoria infantil e segue para os adultos na quarta-feira (03/09)

Lucas Valle L.V. Jorge

Publicado: 28/08/2025 às 11:37

A ginástica brasileira conquistou o inédito bronze por equipes, em Paris 2024/RICARDO BUFOLIN / Panamerica Press / CBG

O final de semana será recheado de emoções na capital Pernambucana. O Campeonato Brasileiro de Ginástica se inicia no próximo domingo (31), em Recife, e vai até o dia 7 de setembro. A competição que reunirá os principais nomes da categoria, contará com a presença de astros da modalidade e ex-atletas. 

O evento ganha mais prestigio por conta da participação de grandes nomes da ginástica brasileira, como: Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Júlia Soares e Arthur Nory, medalhistas olímpicos com o Brasil. Além da presença dos competidores, ex-atletas também estarão presentes na organização e para prestigiar o grande evento que ocorre em Recife. Arthur Zanetti, campeão olímpico na argolas e a pentatleta Yane Marques, medalhista em Londres e atual vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB) estarão presentes no torneio.

O maior nome da ginástica brasileira dos últimos tempos, Rebeca Andrade, não participará da competição, devido a proximidade do campeonato com o Mundial da modalidade. A competição brasileira se encerra em 7 de setembro, enquanto o Mundial começa no dia 19 de outubro, pouco mais de um mês depois.

Relembre as conquistas dos participantes

-Flávia Saraiva - medalha de bronze por equipes, em Paris 2024

-Lorrane Oliveira - medalha de bronze por equipes, em Paris 2024

-Júlia Soares - medalha de bronze por equipes, em Paris 2024

-Arthur Nory -  medalha de bronze no Solo, no Rio 2016

O Campeonato é dividido em duas etapas: Infantil e Adulto. A categoria infantil se inicia neste domingo (31) e segue até quarta-feira (03/09). No mesmo dia que se encerra a participação infantil, se inicia a competição para os adultos, que se estende até o outro domingo (07/09)

 

