Brasileiro de Ginástica: Confira horários da categoria infantil do torneio em Recife

O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística acontece em Recife, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão)

O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística se inicia neste domingo (31). Em 2025, o torneio acontece em Recife, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão). A competição durará uma semana e está dividida em duas categorias: infantil e adulta, com a infantil tendo inicio no domingo (31) e a adulta na quinta-feira (04).



A primeira metade da competição acontece com as crianças e adolescentes, com os dois primeiros dias sendo exclusivamente para treinamentos. As competições se inciam na terça-feira (02) e terminam na quarta-feira (03).

A divisão do torneio acontece entre feminino e masculino, ou GAF e GAM, respectivamente.

GAF (Ginástica Artística Feminina)- Salto, trave, paralelas assimétricas e solo

GAM (Ginástica Artística Masculina)- Cavalo com alças, argolas, barras paralelas, barra fixa, salto e solo.

HORÁRIOS COMPLETOS

-TREINAMENTOS-

Domingo, 31 de agosto de 2025

07:30 - 09:50 – Treinamento escalonado (Subdivisão 1 – GAF)

09:50 - 12:10 – Treinamento escalonado (Subdivisão 2 – GAF)

13:30 - 15:50 – Treinamento escalonado (Subdivisão 3 – GAF)

15:20 - 17:00 – Treinamento escalonado (Subdivisão 4 – GAF)

16:10 - 17:40 – Treinamento curto (Subdivisão 1 – GAF)

17:50 - 19:10 – Treinamento curto (Subdivisão 2 – GAF)

19:20 - 20:30 – Treinamento curto (Subdivisão 3 – GAF)

20:30 - 21:00 – Treinamento curto (Subdivisão 4 – GAF)

07:30 - 09:10 – Treinamento escalonado (Subdivisão 1 – GAM)

16:40 - 18:10 – Treinamento curto (Subdivisão 1 – GAM)

Segunda-feira, 01 de setembro de 2025

07:30 - 09:50 – Treinamento de pódio (Subdivisão 1 – GAF)

09:50 - 12:10 – Treinamento de pódio (Subdivisão 2 – GAF)

13:30 - 15:30 – Treinamento de pódio (Subdivisão 3 – GAF)

15:40 - 17:40 – Treinamento de pódio (Subdivisão 4 – GAF)

16:40 - 18:10 – Treinamento curto (Subdivisão 1 – GAF)

18:20 - 20:20 – Treinamento curto (Subdivisão 2 – GAF)

20:30 - 22:30 – Treinamento curto (Subdivisão 3 – GAF)

07:30 - 10:10 – Treinamento de pódio (Subdivisão 1 – GAM)

16:40 - 18:10 – Treinamento curto (Subdivisão 1 – GAM)

-COMPETIÇÃO-

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

07:30 - 07:50 – Aquecimento corporal (Subdivisão 1 – GAF)

07:50 - 07:55 – Concentração e entrada (Subdivisão 1 – GAF)

07:55 - 11:00 – Competição obrigatório (Subdivisão 1 – GAF)

11:00 - 11:10 – Aquecimento corporal (Subdivisão 2 – GAF)

11:10 - 11:15 – Concentração e entrada (Subdivisão 2 – GAF)

11:15 - 15:10 – Competição obrigatório (Subdivisão 2 – GAF)

15:10 - 15:30 – Aquecimento corporal (Subdivisão 3 – GAF)

15:30 - 15:35 – Concentração e entrada (Subdivisão 3 – GAF)

15:35 - 17:45 – Competição obrigatório (Subdivisão 3 – GAF)

17:45 - 18:05 – Aquecimento corporal (Subdivisão 4 – GAF)

18:05 - 18:10 – Concentração e entrada (Subdivisão 4 – GAF)

18:10 - 20:20 – Competição obrigatório (Subdivisão 4 – GAF)

07:30 - 07:50 – Aquecimento corporal (Subdivisão 1 – GAM)

07:50 - 07:55 – Concentração e entrada (Subdivisão 1 – GAM)

07:55 - 11:00 – Competição obrigatório (Subdivisão 1 – GAM)

Quarta-feira, 03 de setembro de 2025

07:30 - 07:50 – Aquecimento corporal (Subdivisão 1 – GAF)

07:50 - 08:50 – Aquecimento nos aparelhos (Subdivisão 1 – GAF)

08:50 - 08:55 – Concentração e entrada (Subdivisão 1 – GAF)

08:55 - 11:35 – Competição livre (Subdivisão 1 – GAF)

11:35 - 11:55 – Aquecimento corporal (Subdivisão 2 – GAF)

11:55 - 12:40 – Aquecimento nos aparelhos (Subdivisão 2 – GAF)

12:40 - 12:45 – Concentração e entrada (Subdivisão 2 – GAF)

12:45 - 15:25 – Competição livre (Subdivisão 2 – GAF)

15:25 - 15:45 – Aquecimento corporal (Subdivisão 3 – GAF)

15:45 - 16:30 – Aquecimento nos aparelhos (Subdivisão 3 – GAF)

16:30 - 16:35 – Concentração e entrada (Subdivisão 3 – GAF)

16:35 - 18:10 – Competição livre (Subdivisão 3 – GAF)

18:10 - 18:30 – Aquecimento corporal (Subdivisão 4 – GAF)

18:30 - 19:15 – Aquecimento nos aparelhos (Subdivisão 4 – GAF)

19:15 - 19:20 – Concentração e entrada (Subdivisão 4 – GAF)

19:20 - 20:55 – Competição livre (Subdivisão 4 – GAF)

07:30 - 07:50 – Aquecimento corporal (Subdivisão 1 – GAM)

07:50 - 08:50 – Aquecimento nos aparelhos (Subdivisão 1 – GAM)

08:50 - 08:55 – Concentração e entrada (Subdivisão 1 – GAM)

08:55 - 11:25 – Competição livre (Subdivisão 1 – GAM)

21:00 - 21:20 – Premiação (GAF)

21:20 - 22:00 – Premiação (GAM)