Abragames lidera presença brasileira na GDC 2026 para impulsionar indústria fora do país

Por meio do Brazil Games, a associação leva estúdios nacionais ao principal encontro global da indústria de desenvolvimento de jogos; iniciativa inclui presença institucional, rodadas de networking e mini booths no evento

Iniciativa inclui presença institucional, rodadas de networking e mini booths no evento (Divulgação / ABRAGAMES)

A Abragames (Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais), por meio do Brazil Games, projeto setorial de exportação realizado em parceria com a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos), confirma sua participação na GDC 2026 (Game Developers Conference), principal evento global da indústria de desenvolvimento de jogos, que será realizado entre 9 e 13 de março, no Moscone Center, em San Francisco, nos Estados Unidos.

Nesta edição, a Abragames lidera uma delegação brasileira composta por 38 estúdios, que refletem a diversidade, a maturidade e o potencial criativo da indústria nacional de games.

A participação na GDC integra uma estratégia estruturada de expansão internacional, com foco na captação de investimentos, fechamento de contratos comerciais, novas de parcerias estratégicas e no fortalecimento do Brasil como um polo competitivo no desenvolvimento global de jogos digitais.

A expectativa da Associação é gerar oportunidades de negócios e parcerias internacionais, ampliando a inserção das empresas brasileiras em cadeias globais de produção, publicação e serviços.

“O mercado brasileiro amadureceu significativamente nos últimos anos e hoje contamos com estúdios preparados para competir em nível internacional, seja no desenvolvimento de propriedades intelectuais próprias, em co-desenvolvimento ou na prestação de serviços de alto valor agregado", afirma Patrícia Sato, gerente executiva do Projeto Brazil Games

Além da participação institucional e das agendas de relacionamento com publishers, investidores e players internacionais, a Abragames também organizará mini booths na GDC 2026 para ampliar a visibilidade de estúdios brasileiros junto ao público profissional da GDC. Os estúdios que contarão com os espaços são: Frontiers, Hermit Crab, Venn e Flux Games (Potato Kid).

DELEGAÇÃO BRASILEIRA NA GDC 2026

A delegação brasileira do Projeto Brazil Games na GDC 2026 é formada pelos seguintes estúdios: 1M Bits Horde; Alchemy Games; Arvore Experiencias Imersivas Ltda; Automata; Bit Cake Studio; Clap Clap Games; Cyan Heart Studio; Diorama Digital Computação Gráfica EPP; DRONE Comunicação; Druid Creative; Fanatee; Flutu; Frontiers Group Entertainment; gamescom latam; Hermit Crab Game Studio; Histeria!; HUUDA; Hype Animation; Indie Hero; Izyplay Game Studio; KOKKU GAMES S.A.; Kreativitas; Mad Mimic; Magic Sword Studio; Minimol Games; Nuuvem; Potato Kid; QUByte Interactive; Ready 2 Rumble Studios; Rockhead Studios; Rogue Snail; Split Studio; Tapps Games; Theogames; Venn Studios; VRMonkey; Webcore Games e YAW Studios Druid.

GDC 2026

Reconhecida como o principal ponto de encontro da indústria global de desenvolvimento de jogos, a GDC reúne anualmente milhares de profissionais de todo o mundo, incluindo desenvolvedores independentes e AAA, publishers, plataformas, investidores e representantes de ecossistemas criativos. A participação brasileira no evento reforça a estratégia da Abragames de impulsionar a internacionalização dos estúdios nacionais e ampliar o posicionamento do Brasil como um polo relevante no cenário global de games.