Copa 2026: paixão pela seleção argentina ganha espaço entre torcedores em Pernambuco

Torcida pela Albiceleste no Mundial aproxima culturas e transforma bares do Recife em arquibancadas

A argentina Emilia Iniguez, seus filhos Felipe e Mariano, e os membros da torcida La Barra 81 (Cortesia)

A campanha da seleção argentina na Copa do Mundo de 2026 tem mobilizado torcedores muito além do país. Em Pernambuco, argentinos que escolheram o estado para viver e brasileiros apaixonados pela seleção de Lionel Messi vivem intensamente a expectativa para o duelo deste sábado (11), às 22h (de Brasília), diante da Suíça, em Kansas City, nos Estados Unidos. Quem levar a melhor garante vaga na semifinal.

Em busca do tetracampeonato, torcedores seguem acreditando em mais uma campanha histórica.

Entre eles está a médica argentina Emilia Iñiguez, de 42 anos. Natural de Punta Alta, no interior da província de Buenos Aires. Ela mora no Recife desde 2014, onde constituiu família com o pernambucano Marcos Rodrigues. Mãe de Felipe, de 10 anos, e Mariano, de 7, ela já está acostumada a viver uma Copa do Mundo em solo brasileiro.

“Sou muito 'futebolera'. Sempre acompanhei futebol. É mais uma Copa sofrendo aqui no Brasil. Os primeiros jogos foram difíceis, acho que o time ainda tem muita coisa para melhorar, mas a gente tem muita garra, muita raça. É muito sentimento, muita ilusão que esses rapazes passam para as pessoas”, contou.

Para Emilia, o protagonismo da Argentina vai muito além do craque Lionel Messi. Ela faz questão de destacar o trabalho coletivo construído pelo técnico Lionel Scaloni desde a conquista do Mundial de 2022.

“A galera fala só de Messi, mas o argentino fala do time todo. Principalmente do técnico. A gente tem muito orgulho do Scaloni. Ele conseguiu conduzir um grupo fantástico. Não é só o Messi. O argentino idolatra esse elenco inteiro.”

Morando longe da família, Emilia diz que acompanhar a seleção fortalece ainda mais o vínculo com suas origens.

“Quando você mora em outro país, acompanhar a seleção é algo incrível. Hoje foi um dia especial porque também é o aniversário da independência da Argentina. É um mês muito importante para nós.”

Em casa, a rivalidade ganha contornos familiares. Casada com um brasileiro e mãe de dois filhos nascidos em Pernambuco, ela convive com uma torcida dividida entre Brasil e Argentina, mas com um ponto em comum.

“Aqui em casa somos todos Sport”, conta.

Ela admite que já enfrentou provocações durante os Mundiais, mas aprendeu a lidar com a situação.

“Já fui abordada com piadas em vários lugares. Aprendi a ficar em silêncio. Acho que o silêncio é a melhor ferramenta. Depois os fatos mostram os resultados."

La Barra 81: uma torcida argentina feita por pernambucanos



Se Emilia trouxe a paixão da Argentina para Pernambuco, Theo Cavalcante, de 33 anos, fez o caminho inverso. Brasileiro, morador do Curado IV, ele escolheu torcer pela Albiceleste e hoje integra a La Barra 81, grupo de torcedores criado no Recife.

A história começou durante a Copa do Mundo de 2014.

“Eu já torcia para a Argentina. Conheci outras pessoas que também torciam durante a Fan Fest da Copa, no Recife. A gente começou a conversar e criou o grupo. Depois veio o nome Barra 81, por causa do DDD daqui.”

O grupo cresceu ao longo dos anos, acompanhou a Copa América e passou a organizar encontros para assistir aos jogos da seleção.

“A gente percebeu que existia muita gente que torcia para a Argentina, mas tinha receio de assumir isso. Existe muito preconceito, como se fosse torcer contra a própria pátria. Quando a pessoa encontra um grupo, cria aquele sentimento de pertencimento.”

Sem sede fixa, a Barra 81 costuma se reunir em bares da Zona Sul do Recife para acompanhar as partidas. Segundo Theo, o movimento ganhou força justamente após o título argentino em 2022.

Entre as lembranças mais marcantes está a oportunidade de ver Messi atuar de perto. Foi na Copa América 2019, em Salvador, que conseguiu o feito.

“Tive a oportunidade de ver o Messi jogar no estádio. Foi a realização de um sonho. É um sentimento inexplicável.”

Apesar da confiança, Theo acredita que a Argentina ainda precisa evoluir para sonhar com mais um título mundial.

“Estou achando que a Argentina está se arrastando. O time não está com o preparo físico tão bom. Jogos que parecem fáceis acabam virando um princípio de parada cardíaca. Mas acredito que dá para repetir o que conseguimos em 2022.”

Para ele, Messi ocupa um lugar especial na história do futebol.

“Maradona, Messi e Pelé. Nessa ordem.”

Argentina na Copa 2026

Agora, argentinos e pernambucanos apaixonados pela Albiceleste voltam a dividir a mesma expectativa. Depois de duas classificações dramáticas, a Argentina tenta dar mais um passo rumo ao tetra mundial diante da Suíça.

A equipe comandada por Lionel Scaloni chega embalada, mas cercada por tensão. Nas fases anteriores, a atual campeã mundial venceu Cabo Verde por 3 a 2, após prorrogação, e depois bateu o Egito também por 3 a 2 nas oitavas de final.