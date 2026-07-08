Copa 2026: Ed Sheeran faz show para jogadores da Inglaterra, mas reações chamam atenção

Imagens dos atletas com semblantes sérios rapidamente viralizaram nas redes sociais e renderam uma série de comentários

Ed Sheeran em show exclusivo para a seleção inglesa (Reprodução/YouTube/England)

A classificação da Inglaterra às quartas de final da Copa do Mundo de 2026 ganhou uma comemoração diferente durante a preparação da equipe para o próximo desafio no Mundial. Em concentração em Kansas City, nos Estados Unidos, o elenco comandado por Thomas Tuchel recebeu uma visita especial do cantor britânico Ed Sheeran, que realizou uma apresentação exclusiva para os jogadores ingleses.

Trechos do show foram publicados nos canais oficiais da seleção inglesa em clima de celebração pela vaga conquistada após a vitória por 3 a 2 sobre o México, nas oitavas de final, disputadas no Estádio Azteca, na Cidade do México. O artista interpretou alguns de seus principais sucessos.

Se a iniciativa da Federação Inglesa pretendia mostrar um ambiente leve antes da reta decisiva da Copa, a repercussão tomou outro rumo. O que mais chamou a atenção dos torcedores foi a postura dos jogadores durante a apresentação.

Quanta empolgação kkkkkkk — Jubileu (@Jubileuuoo) July 8, 2026

Apesar da presença de um dos artistas mais populares do Reino Unido, vários atletas apareceram assistindo ao show praticamente sem reação, com semblantes sérios e pouca interação.

As imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais e renderam uma série de comentários.

Eles odiando, socorro — Viih ? (@hvictrr) July 8, 2026

QUARTAS DE FINAL

A Inglaterra volta a campo no sábado (11), às 18h (de Brasília), para enfrentar a Noruega, no Hard Rock Stadium, em Miami, valendo uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2026.