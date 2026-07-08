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Copa 2026: Ed Sheeran faz show para jogadores da Inglaterra, mas reações chamam atenção

Imagens dos atletas com semblantes sérios rapidamente viralizaram nas redes sociais e renderam uma série de comentários

Gabriel Farias

Publicado: 08/07/2026 às 21:04

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Ed Sheeran em show exclusivo para a seleção inglesa/Reprodução/YouTube/England

Ed Sheeran em show exclusivo para a seleção inglesa (Reprodução/YouTube/England)

A classificação da Inglaterra às quartas de final da Copa do Mundo de 2026 ganhou uma comemoração diferente durante a preparação da equipe para o próximo desafio no Mundial. Em concentração em Kansas City, nos Estados Unidos, o elenco comandado por Thomas Tuchel recebeu uma visita especial do cantor britânico Ed Sheeran, que realizou uma apresentação exclusiva para os jogadores ingleses.

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Trechos do show foram publicados nos canais oficiais da seleção inglesa em clima de celebração pela vaga conquistada após a vitória por 3 a 2 sobre o México, nas oitavas de final, disputadas no Estádio Azteca, na Cidade do México. O artista interpretou alguns de seus principais sucessos.

Se a iniciativa da Federação Inglesa pretendia mostrar um ambiente leve antes da reta decisiva da Copa, a repercussão tomou outro rumo. O que mais chamou a atenção dos torcedores foi a postura dos jogadores durante a apresentação.

Apesar da presença de um dos artistas mais populares do Reino Unido, vários atletas apareceram assistindo ao show praticamente sem reação, com semblantes sérios e pouca interação.

As imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais e renderam uma série de comentários.

QUARTAS DE FINAL

A Inglaterra volta a campo no sábado (11), às 18h (de Brasília), para enfrentar a Noruega, no Hard Rock Stadium, em Miami, valendo uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2026.

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